快訊／高端：股東名冊外流是竊盜　已提告5國民黨立委候選人

▲國民黨立委候選人爆料，高端股東至少有1千人是民進黨籍，高端表示已報警提告。（圖／記者呂佳賢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

針對5位國民黨立委候選人聲稱持有高端股東名冊，爆料高端股東至少有1千人是民進黨籍一事，高端10日晚間表示，股東名冊並非可任意取得的資料，名冊外流已涉及非法手段的資料盜取，目前已請律師對5名立委候選人提告，並向警政單位正式完成報案程序。

國民黨台中市立委候選人廖偉翔等5人2日在記者會上表示，他收到爆料人提供的一份完整高端股東名冊，經比對發現其中至少有1千人以上是民進黨員，包含民進黨重量級人士，像是劉姓前立委、信賴之友會核心幹部張姓經理、蔡英文地方婦女會、後援會陳姓幹部等友綠人士。

對此，高端10日晚間表示，股東名冊非可任意取得之資料，名冊外流已涉及非法手段對公司、股務代理券商、或其他相關主管機關之資料盜取，外流的名冊可能含有，股東姓名、身分證字號、生日、電話、住址、持股數量等重要個資，此案茲事體大。

高端表示，他們已委請律師對5名國民黨立委候選人提告，律師10日完成資料整理，並向警政單位正式完成報案程序，請警政機關協助調查事件的真偽，包含名冊究竟是從何處盜取，以及股東受害範圍是僅有單一年度受害，還是波及歷年股東。

