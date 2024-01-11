高端「機密文件」流出！　還沒核准竟就先製375萬劑疫苗

圖、文／CTWANT

高端疫苗採購疑雲持續延燒，民進黨總統候選人賴清德日前曾表態應公開高端疫苗合約，卻遲遲沒有下文，立法院也在9日召開臨時會邀請行政院長陳建仁專案報告，陳建仁強調絕無黑箱，不過民眾黨中央委員張凱鈞拿出一份機密文件，指控高端在通過二期試驗的半年前，就已大量生產總計375萬劑的疫苗原液，根本就是草菅人命。

▲高端疫苗爭議延燒，民眾黨中央委員張凱鈞握有一份機密資料，指控高端在通過二期試驗前，就先大量生產疫苗原液。（示意圖／CTWANT提供，下同）

張凱鈞向本刊出示一份印有「機密資料，不得外流」的文件指出，那是高端疫苗開發推動情形二期試驗的內部資料，裡面清楚刊載，在生產計畫的執行情形中，已在2021年4月28日生產50L與200L的疫苗原液，總計375萬劑，但其二期試驗查核卻是在同年6月才完成，並將查核結果併入EUA（緊急使用授權）審查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張凱鈞指出，高端早在2021年4月就已生產50L與200L的疫苗原液，但其二期試驗查核卻在同年6月才完成，質疑高端「超前部屬」。

張凱鈞怒控，高端2021年6月22日才完成二期試驗，而疫苗原液相關查核竟全數均由高端廠內自行檢驗，且7月中下旬專家會議才核准50L製成產品、同年10月中旬才獲得EUA核准200L製程產品，但高端卻已在半年前提早產出疫苗等著出貨，讓他忍不住痛批，為何高端可以一路綠燈未卜先知，在沒有得到核准許可前就大量生產疫苗原液，「這不是超前部署什麼叫做超前部署？」

張凱鈞也拿出一段高端董監事會議流出的錄音檔表示，錄音內容談到「疫苗和新藥開發不一樣，疫苗是量的問題，新藥則是0和1的問題，癌症只有治療的好跟治療不好，疫苗是保護率幾%，60分和90分的問題，不是成敗一翻兩瞪眼的問題…疫苗就是安全有效…有效這條線怎麼劃，萬一假設不太理想…動物也是這樣啊，先做小劑量不夠再加大劑量。」

張凱鈞受訪時直言，高端竟然將動物比做人類，「不夠再加大劑量就好，現在已有300多萬劑疫苗打進人民身上，根本就是草菅人命」。他說，黨團收到的資料中，還有一段是高端在第二期試驗過程中，總計招募3852人進行試驗，未料在二期試驗實際送審中，高端疑似僅將1000名數據較好的資料送驗，好讓數據資料好看，「在學術界中根本聞所未聞。」

▲張凱鈞痛批，為何高端可以一路綠燈未卜先知，「這不是超前部屬什麼叫做超前部屬？」。

張凱鈞痛斥，高端後續就連發表論文都有疑慮，儘管其所發表的論文上有美國國衛院（NIH）掛名，但從董監事會議上流出的錄音卻顯示，NIH曾因認為其在論文裡貢獻度不夠而詢問高端董監事「我掛這個名是有什麼貢獻嗎？」委婉拒絕掛名，高端董監事卻回應「你掛名就是貢獻啊」，更表示「掛名對於登載一級雜誌會比較有幫助。」以此試圖讓高端走向國際，但事實是高端未能走向國際，更沒通過國際認證與三期試驗，還將疫苗銷毀160多萬劑。

張凱鈞指出，高端曾在2021年2月向總統府報告，賴清德到底扮演何種角色？而高端在同年7月28日壓線通過EUA認證（效期1年），隔年就因九合一選舉，疑似為救陳時中選情，再次通過EUA認證，股價因此狂飆14倍，總統府是否真的沒有圖利？「公布合約還是其次，政府敢不敢公開二期試驗的送驗資料？」

▲高端疫苗製程與二期試驗通過時間序對比之下就可看出問題。

延伸閱讀

▸ 高端好神2／當不成國產疫苗護國神山 專家：合約恐藏弊案才遲不公布

▸ 百億失竊列車1／光靠警察行員根本攔不住 台灣20年難抹「詐騙輸出國」污名

▸ 影爆點／楊紫瓊領軍神劇再一齣！《孫家兄弟》動作幽默血腥全到位 還驚見台北101！