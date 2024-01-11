高端遭控「未核准先製」　王必勝還原當時狀況：業者須自負虧損

▲衛福部政務次長王必勝，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

隨著大選腳步將近，高端疫苗爭議再成各界關注重點，民眾黨中央委員張凱鈞公布機密文件，指控高端在通過二期試驗的半年前，就已大量生產總計375萬劑的疫苗原液，根本就是草菅人命。衛福部次長王必勝今（11）日批評，無良政客利用不同時空環境及誤導的時間差，一再跳針式的進行抹黑及扭曲，令人遺憾與無奈。他也還原狀況，當時全球疫苗原料搶很凶，不先準備等EUA通過恐怕什麼都交不出來；且預先生產後如果沒過，業者也只能自行負責虧損。

張凱鈞向媒體出示一份高端機密資料，內容指在生產計畫的執行情形中，已在2021年4月28日生產50L與200L的疫苗原液，總計375萬劑。但高端2021年6月22日才完成二期試驗，且7月中下旬專家會議才核准50L製成產品、同年10月中旬才獲得EUA核准200L製程產品。

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張凱鈞痛批，高端早在核准的半年前就產出疫苗等著出貨，為何高端可以一路綠燈未卜先知，在沒有得到核准許可前就大量生產疫苗原液。

王必勝今日於臉書解釋，其實早在2021年5月30日疾管署就已發過新聞稿，說明預採購2000萬劑國外1000萬劑國內疫苗。當時AZ、莫德納等疫苗也都還未完成試驗。國內也是針對進入第二期的高端、聯亞各預採購500萬劑。

王必勝指出，預採購是讓廠商有保障研發成功會有買家，而在當時疫苗需求孔急的態勢下也是保障我們買的到。至於廠商是否會預先生產，除了對自己產品的信心，也因當時全球疫苗生產原料大家搶很兇，如不先準備恐怕通過EUA也什麼都交不出來，這國內外廠家都是這樣。至於如果預先生產結果EUA沒過，那也只好自行負責虧損了。

王必勝最後說，漫長的抗疫過程中，時空環境不斷轉換。當時急需疫苗，整個政府團隊用盡一切心力，窮極一切可能，只求在合法的前提下，儘快拿到安全有效的疫苗讓民眾接種。無良政客利用不同時空環境及誤導的時間差，一再跳針式的進行抹黑及扭曲，令人遺憾與無奈。