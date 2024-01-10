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藍營爆料高端股東上千是民進黨員　高端赴刑事局開告這罪

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲刑事局10日證實接受高端對5名國民黨立委候選人提告。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

20204總統立委大選將至，高端10日晚間發布記者會指出，針對「5位國民黨立委候選人聲稱有高端股東名冊，爆料高端股東至少有一千人是民進黨籍」高端指出，股東名冊並非可任意取得資料，名單外流涉及非法手段竊取資料，目前已請律師對5名立委候選人提告，高端表示已經完成報案手續。

肇因國民黨中市立委候選人廖偉翔等5人2日召開記者會，候選人指出收到爆料人提供完整高端股東名冊，經比對發現其中至少有一千人以上是民進黨員，包含民進黨重量級人士，像是劉姓前立委、信賴之友會核心幹部張姓經理、蔡英文地方婦女會、後援會陳姓幹部等友綠人士。

刑事局證實上情，指出10日上午10時許高端公司在法務經理、律師親赴該局報案控告5名國民黨籍立委候選人涉嫌「妨害電腦使用」等罪嫌，據瞭解高端公司方面股東名冊外流涉及該司電腦內的機敏非公開資訊遭竊取，因此對5名國民黨立委候選人提告妨害電腦使用罪。

高端強調：外流之股東名冊資訊可能包含：股東姓名、身分證字號、生日、電話、住址、集保帳戶、持股數量等股東重要個資。高端認為茲事體大，高端委請律師對5名國民黨立委候選人提告。

據了解，高端法務、律師在10日上午到刑事局提告5人妨害電腦使用罪，警方開案受理程序約在中午12時完成，但因妨害電腦使用罪嫌，須證明被告有以不法取得他人電腦相關設備的電磁紀錄，致使產生損害者，警方雖依規定受理；但建議高端公司補足相關電腦設備遭入侵、竊取資料之證據以利後續案件調查。

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