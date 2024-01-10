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社會 社會焦點 保障人權

翻口袋受檢卻緊握拳！男藏K他命想落跑　當街被壓制女友也傻眼

記者邱中岳／台北報導

北市警局中山分局警員10日凌晨時分，在中山區雙城街上盤查1名男子，男子將口袋翻出來受檢，但手上卻握著一包東西，警員要求其打開受檢，但男子卻突然想跑，警方大動作壓制引起男子朋友不滿發生口角，連男子的女友也從店內跑出來查看，最後男子被警方搜出毒品k他命，帶回派出所偵訊。

警方調查，23歲的高姓男子在10日凌晨1時許，在北市中山區雙城街23巷，被警員發現眼神閃爍、行跡詭異，警方立刻上前盤查，原本男子假意配合受檢還掏出口袋。

▲▼他假裝翻出口袋受檢手中卻緊握毒品，不配合想跑當場被壓制。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲他假裝翻出口袋受檢手中卻緊握毒品，不配合想跑當場被壓制。（圖／記者邱中岳翻攝）

但高姓男子在翻出口袋接受檢查時，手上卻握緊拳頭不願鬆手，警方要求其鬆手，高姓男子非但不配合，甚至還想快步離開現場，警方大聲喝斥引起高的同行的陳姓友人不滿。

▲▼他假裝翻出口袋受檢手中卻緊握毒品，不配合想跑當場被壓制。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲高姓男子當場被壓制查獲毒品，女友跑出來關心看傻眼。（圖／記者邱中岳翻攝）

雙方當街爆發口角，警方見到雙方情緒高漲，立刻壓制高姓男子並在手心內起獲一包結晶體，初步檢驗為毒品k他命，訊後也依照相關規定裁處。

據悉，當時高姓男子與女友以及其他友人在雙城街一處店家，但是高姓男子與陳姓男子跑到店外，剛好遇上警方盤查，雙方發生口角當場被壓制查獲毒品，高的女友聞聲也出來查看，當場看到男友被警方壓制。

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