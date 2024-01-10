上海公園用墓碑鋪路！民眾嚇「以為在墓區」　官方：修建缺石料

▲上海楊浦公園用墓碑鋪路引發爭議。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海一座公園被發現部分湖堤是用墓碑鋪成，令不少民眾感到毛骨悚然。對此，當地文化部門表示，修建公園時缺乏石料，才用了一些無主墓碑，有機會的話會換掉。

據《上游新聞》報導，有民眾在上海楊浦公園內發現，湖堤小路的石頭竟是墓碑，上面還刻有墓誌銘，墓碑主人大多於1920年代下葬，部分還刻上「RIP」的字樣。

此事在網路發酵，有民眾專程前往一探究竟，並在網路發文稱，「看別人公眾號介紹以為就幾塊，萬萬沒想到整個湖周圍一圈都是啊，好些誤以為這是墓區了。」

此前，楊浦公園管理方曾表示，沒有收到過上級部門要採取保護的通知，如果有死者家屬前來認領墓碑，並能提供足夠的證據證明身份，園方肯定會將這些墓碑物歸原主，不過多年來沒有人來認領。

楊浦區綠化和市容管理局綠化管理事務中心指出，「我們當時糾結可能是文物，和文旅局都聯繫過，他們也來鑒定過，並不是文物。」

楊浦區文物管理部門表示，「當時修楊浦公園石料比較少，就用了一些無主的墓碑作為石料。我們也曾經考慮收集起來，但它就是普通的墓碑，不是文物。一是不具備歷史性，二是不具備科學性和藝術性，也沒有什麼教育意義。」

對於網友和市民反映墓碑裸露在外有些「嚇人」的情況，工作人員表示，「跟綠化局溝通過，看看以後有什麼機會換掉。」