兒媳用水泥「封堵」婆婆壽穴！名字也抹去　被告上法庭賠2萬

▲中國傳統文化中對墓葬習俗十分重視。（示意圖，與本文當事人無關／視覺中國CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

婆媳矛盾時有發生，上海一名婆婆就發現自己的壽穴（人還活著的時候，預先為自己造好的墓穴），被兒媳婦用水泥封住並抹去墓碑上的壽名，氣得她心思郁積、茶飯不思，決定將此事告上法院，最終獲賠精神損害撫慰金5000元（人民幣，下同，約新台幣2.1萬元）。

據《澎湃新聞》報導，法院指出，王老太太的丈夫和大兒子早年去世，小兒子為了讓母親能與他們合葬，購置了一塊三穴墓地，其中一空穴留給母親日後落葬，並在墓碑上龕好壽名。

不過，王老太太在有一年冬至掃墓時，發現空置的壽穴竟被水泥封掉，墓碑上的壽名也被抹去。經與墓地管理處複實，發現居然是胡姓小兒媳做的。

原來，王老太太和胡姓兒媳曾因動遷利益分割問題心生嫌隙，心有埋怨的小兒媳選擇「鎖喉壽穴」出氣。得知此事後，王老太太心思郁積、茶飯不思，精神上受到嚴重傷害，決定向上海浦東新區人民法院提起訴訟。

浦東新區人民法院經審理認為，購墓、立碑等行為是民間習俗，符合公序良俗，應予法律保護。因該墓為三穴墓地，原墓碑文字已清楚表明是王老太太及丈夫、大兒子的合葬墓地，使用人、用途均是特定的，具有排他性，儘管王老太太尚健在，但在一般情況下，不能隨意變動這種特定性。

法院接著指出，胡女的行為已經構成對王老太太享有的墓地使用權的侵害，應當依法承擔民事責任，將該墓地恢復原狀；同時，墓地的使用權具有特定人格象徵意義，胡女的行為明顯侵犯了王老太太的精神利益，故酌定其賠償精神損害撫慰金5000元。法院判決後，雙方均未上訴，案件目前已生效。