恐怖驚喜！餐桌浮出十字架　巴西女嚇傻：每天在墓碑上吃飯

▲巴西一名女子發現，房東給的餐桌可能是一塊墓碑所製。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

巴西一名女子住進一家附上全套家具的租屋處後，意外發現房東給的餐桌竟是用一塊墓碑所製，讓她震驚不已。這段影片被上傳到推特後也引起瘋傳，不少網友紛紛表示「這也太可怕」、「每次吃飯都有人盯著你」。

綜合巴西媒體報導，這名女子在影片中指出，她的房東在家裡擺了一張大理石餐桌，不過她仔細一看，才發現桌面上居然有十字架，上面還寫著一個像是「Silveira」的姓氏和1981年9月13日的日期。

a menina alugou uma casa e descobriu que o mármore da mesa era uma lápide pic.twitter.com/BfYZViERTe — Diego Gomes (@putsdiego) December 18, 2021

這名女子女子懷疑，這張自己每天用來吃飯的桌子，是一塊不知道是誰的墓碑所製，而上面的文字和日期正是墓碑主人的名字和死亡日期，只是因為文字沒有被磨乾淨，才被她發現。

事實上，這段影片其實早在2021年12月就已被上傳到推特，只是人們最近才再次開始瘋傳，並吸引了逾5萬人互動。有網友認為，這一定是用偷來的墓碑做的，還打趣表示「好處是你再也不用自己吃飯」，但也有網友覺得十分可怕，「想像你和鬼魂正在一塊墓碑上一起用餐」。