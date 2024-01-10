上海一公園用「無主墓碑」砌湖堤　60年前修建缺石料經鑑定非文物

▲上海楊浦公園用無主墓碑作石料砌湖堤。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

上海楊浦公園近日傳出園內人工湖部分湖堤是用「無主墓碑」砌成，有民眾得知消息後前往一窺究竟，本以為是只有少數幾片，沒想到竟圍了湖面一圈，看起來有點瘮人。對此，上海楊浦區相關單位回應指，經調查鑒定，這些石材並非文物，修建公園時缺乏石料，用了一些無主墓碑，有機會的話會換掉。

《澎湃新聞》報導，這些湖堤上的墓碑位於楊浦公園愉湖景區，從墓誌銘上可以看到，這些墓碑的主人大都在上世紀20年代落葬，此前有媒體也進行過報導，還吸引不少市民前來「打卡」。

公開資訊顯示，楊浦公園整體面積約22.36萬平方公尺，始建於1957年初，1958年1月24日建成開放。園址原圍農田、池塘和居民小村落及零星墳地，第一批徵地12.47公頃建造公園，隨後還進行過五次擴建至現在的面積。

楊浦公園管理方曾表示，沒有收到過上級部門要採取保護的通知，如果有死者家屬前來認領墓碑，並能提供足夠的證據證明身份，園方會將這些墓碑物歸原主，不過，多年來沒有人來認領。

楊浦區文物管理部門一名工作人員表示，當時修建楊浦公園時，石料比較少，便使用一些無主的墓碑作為石料，「我們也曾經考慮收集起來，但它就是普通的墓碑，不是文物，一是不具備歷史性，二是不具備科學性和藝術性，也沒有什麼教育意義。」