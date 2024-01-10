新北警PO文「點名6人」舉槍自轟亡！基層警嘆：選擇離開真的不值得

▲三重員警舉槍自盡 。（資料照／記者戴上容攝）

記者戴若涵／綜合報導

新北市三重分局厚德派出所一名27歲員警10日上午舉槍自戕！他死前2小時曾在臉書上PO文抒發工作壓力及情緒，並在文內tag立法委員游毓蘭，控「三重分局的長官都是智障嗎？」引發社會關注。對此，臉書粉絲專頁「靠北Police」也難過發文，表示選擇離開「真的不值得」。

27歲李姓員警10日上午10時許執行巡邏勤務時，突趁空檔返回租屋處，接著持配槍朝心臟自轟身亡。而在他身亡前2個小時，他才在個人臉書上PO文指稱，「三重分局的長官都是智障嗎？為什麼看到那種打假球的職務報告完全不查證」。

接著李員更點名6人，埋怨同仁上班偷懶，自己被凹下班時間處理公事，長官也無作為，怒稱「反正我們就是賤命一條，連投票權都沒有，活人講沒用的東西就留給死人講」，指控「你們這些欺軟怕惡的劣警，我是死在你的怠惰和傲慢之下的」、「我會化成厲鬼回來報仇的，你們等著」。

▲三重警自戕身亡，基層警感嘆「不值得」。（圖／翻攝自靠北police）

李員也在PO文中tag立法委員游毓蘭，雖然游在短短3分鐘內即留言回應「不要做厲鬼啦，好好講，有什麼問題講清楚，說明白，大家都要加油！」，但仍無法阻止憾事發生。

對此，臉書粉絲專頁「靠北Police」也發文，看到這新聞，有點難過，什麼問題都可以解決，有什麼不滿或需要抱怨的，也可以尋求小編們的幫助，「但選擇離開…真的不值得…」，並問，「那些被留在臉書名字上的學長們，你們半夜會睡得好嗎？」

不少警察同仁見到PO文忍不住留言回應，「警界劣警超級多的，某學長嚇承辦拾得物的學弟，嚇得人家要自戕，好險被發現到。惡質警超多的。」、「官：好了好了，現在少一個人，你們自己調整勤務，看該誰貼班就貼班，績效記得報上來啊」、「警界充滿著歧視跟霸凌，學長不痛了，RIP」、「到底是什麼環境什麼人，讓一個警察非要拿槍去死不可」。

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