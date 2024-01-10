捷運復興崗站「金屬士兵」逃脫　調監視器竟是被人硬生生拔走

▲55歲盧姓男子將捷運復興崗站月台上的「金屬士兵」造型藝術品拔起竊走。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

這也能偷！55歲盧姓男子在新冠疫情嚴峻時，從香港返台因失聯遭公布全名，豈料他於捷運復興崗站內月台內，見「金屬士兵」裝置藝術品，似乎很值錢，竟彎腰徒手拔走，經清潔阿姨發現小兵「逃兵」後通報，調閱監視器才曝光。士林地院審結，依竊盜罪，處盧男拘役40日，可易科罰金。

捷運復興崗站因鄰近國防大學政治作戰學院，因此站內約有10組金屬製「小兵」裝置藝術品，各以偵察、監聽、整線、醫護、清潔等姿勢設置於捷運站內，吸睛造型也吸引不少民眾多注意一眼。

豈料，55歲盧姓男子去年5月19日上午，在站內2號月台，彎腰徒手拔起花崗岩地板上的小兵後，攜帶離去，經清潔阿姨發現後，通報站務人員，因此調閱監視器追查，台北捷運公司也向警方報案提告。

▲盧姓男子將站內金屬製「小兵」拔起竊走 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

有多起竊盜前科的盧男，偵查時不承認有竊取行為，被依毀損、竊盜罪起訴。法院審理時，他坦承犯行，本與台北捷運以5萬元達成和解，但卻未依約賠償，法官依竊盜罪處拘役40日，可易科罰金，而金屬士兵造型裝置藝術品則未扣案到。

據了解，盧男於2020年3月9日從香港入境，列為居家檢疫對象，但他卻失聯數日，遭民政局依法公布全名，直到同年月16日才被警方尋獲，事後被依法裁罰50萬。