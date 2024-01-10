李㼈腿傷仍情義相挺　陪賴坤成邁向最後一哩路

▲藝人李㼈(右)陪同立委參選人賴坤成(右2)拜票。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

藝人李㼈9日抵達台東，陪同民進黨立委參選人賴坤成掃街拜票，10日上午一同前往鯉魚山及富岡漁市拜票，他因半月板破裂開刀僅過一個月餘，仍帶著腳傷隨賴坤成一步一步的拉票。

李㼈表示，雖然因為半月板破裂膝蓋開刀，但他的膝蓋是小事，台東才是大事，賴坤成是自己多年的老兄弟，他會站出來主因是，賴坤成已經禮讓了這麽多年，這一次其實受到了很大的委屈，而台東需要一個好立委，需要做的更好的人，大家不能讓賴坤成孤單。他特別強調並沒有收錢站台輔選，因為台東真的需要改變，拜託各位台東鄉親能一起來相挺。

▲藝人李㼈(右)陪同賴坤成前往富岡拜票。（圖／記者楊漢聲翻攝）

富岡社區居民則表示，賴坤成擔任市長及立委的時候表現很好，台東很多發展都是因為賴坤成，做人做事又不分藍綠，尤其擔任市長的時候都讓很多公務人員很懷念，為民服務好央教，為民服務沒有第二句話。

賴坤成則表示，他本來就是個好逗陣、會相挺的人，鄉親有什麼問題他不會推辭，所以當他遇到艱難時刻的時候，朋友也會來相挺，這次選戰不只台東的鄉親在幫忙，全國與旅外鄉親都知道「台東這一戰，全國都在看」，因為台東是台灣唯一一個現任立委初選落敗違紀參選的地方，在台東這種藍大於綠的政治版圖，要能突破重圍是困難重重，所以郭子乾、楊烈、趙士強、李㼈，大家都來相挺。

賴坤成最後表示，富岡漁港其實是很好的觀光漁市，有著傳統的「喊魚」文化，但是富岡漁港的軟硬體設備真的有很大的改善空間，12年前他擔任立委時爭取的「富岡、開元港規劃設計經費」3000萬，至今還沒有執行完成，所以需要一個了解地方、中央關係良好、人脈充足又熱心雞婆個性，願意替台東做事情的立委，希望各位鄉親關鍵時刻能挺身而出，用最溫暖的力量支持賴坤成。