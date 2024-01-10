　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

李㼈腿傷仍情義相挺　陪賴坤成邁向最後一哩路

▲藝人李㼈陪同賴坤成拜票。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲藝人李㼈(右)陪同立委參選人賴坤成(右2)拜票。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

藝人李㼈9日抵達台東，陪同民進黨立委參選人賴坤成掃街拜票，10日上午一同前往鯉魚山及富岡漁市拜票，他因半月板破裂開刀僅過一個月餘，仍帶著腳傷隨賴坤成一步一步的拉票。

李㼈表示，雖然因為半月板破裂膝蓋開刀，但他的膝蓋是小事，台東才是大事，賴坤成是自己多年的老兄弟，他會站出來主因是，賴坤成已經禮讓了這麽多年，這一次其實受到了很大的委屈，而台東需要一個好立委，需要做的更好的人，大家不能讓賴坤成孤單。他特別強調並沒有收錢站台輔選，因為台東真的需要改變，拜託各位台東鄉親能一起來相挺。

▲藝人李㼈陪同賴坤成拜票。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲藝人李㼈(右)陪同賴坤成前往富岡拜票。（圖／記者楊漢聲翻攝）

富岡社區居民則表示，賴坤成擔任市長及立委的時候表現很好，台東很多發展都是因為賴坤成，做人做事又不分藍綠，尤其擔任市長的時候都讓很多公務人員很懷念，為民服務好央教，為民服務沒有第二句話。

賴坤成則表示，他本來就是個好逗陣、會相挺的人，鄉親有什麼問題他不會推辭，所以當他遇到艱難時刻的時候，朋友也會來相挺，這次選戰不只台東的鄉親在幫忙，全國與旅外鄉親都知道「台東這一戰，全國都在看」，因為台東是台灣唯一一個現任立委初選落敗違紀參選的地方，在台東這種藍大於綠的政治版圖，要能突破重圍是困難重重，所以郭子乾、楊烈、趙士強、李㼈，大家都來相挺。

賴坤成最後表示，富岡漁港其實是很好的觀光漁市，有著傳統的「喊魚」文化，但是富岡漁港的軟硬體設備真的有很大的改善空間，12年前他擔任立委時爭取的「富岡、開元港規劃設計經費」3000萬，至今還沒有執行完成，所以需要一個了解地方、中央關係良好、人脈充足又熱心雞婆個性，願意替台東做事情的立委，希望各位鄉親關鍵時刻能挺身而出，用最溫暖的力量支持賴坤成。

ET快訊
快訊／又有機長聽錯指令！　福岡機場出狀況
超商大夜下班騎重機衝彰化　桃園男後座摔下被輾死
街上突昏倒　下秒遭輾爆頭亡
小鐘主持尾牙「遭董事長當場洗臉」！尬認：對我很不爽
27歲警自轟「化厲鬼報仇」！澎湖爸媽接噩耗　急奔板殯
快訊／三重警自轟亡！留遺言「化厲鬼報仇」　游毓蘭被tag救不
快訊／陳匡怡發聲！　還原「當張孝全小三」真相
行人違規過馬路　害騎士慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台灣的總統大選很熱鬧　新住民：期待心目中的候選人勝出

台東男深夜返家途中車子拋錨　暖警深夜即時協助

花蓮鼬獾檢出狂犬病！10鄉鎮為高風險區　巡迴注射1／22開始

東警守護校園安全　期末活動宣導反毒防詐

李㼈腿傷仍情義相挺　陪賴坤成邁向最後一哩路

佛光山桃園講堂慶祝法寶節　桃警交管疏導措施一次看

花蓮慈濟醫院與秧悅美地異業結盟　醫療旅遊里程碑

投票倒數計時　姚正玉拜託搶救台南唯一非綠女性！

睽違1年半！　重啟石斑魚銷大陸　第一船出發

「JHMC國中數學競賽」　明道中學連7年金牌...團體總分最高

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

婁峻碩「帶小卡本人」直衝香港面交！　粉絲一見小賴驚喜尖叫：以為是詐騙XD

日本強震2市唯一連接道路裂開　車子傾倒卡縫中...輪島慘況曝光

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

薔薔妹妹曝「被前女友長期下藥」　親口承認原因：怕她偷跑出去玩！

台灣的總統大選很熱鬧　新住民：期待心目中的候選人勝出

台東男深夜返家途中車子拋錨　暖警深夜即時協助

花蓮鼬獾檢出狂犬病！10鄉鎮為高風險區　巡迴注射1／22開始

東警守護校園安全　期末活動宣導反毒防詐

李㼈腿傷仍情義相挺　陪賴坤成邁向最後一哩路

佛光山桃園講堂慶祝法寶節　桃警交管疏導措施一次看

花蓮慈濟醫院與秧悅美地異業結盟　醫療旅遊里程碑

投票倒數計時　姚正玉拜託搶救台南唯一非綠女性！

睽違1年半！　重啟石斑魚銷大陸　第一船出發

「JHMC國中數學競賽」　明道中學連7年金牌...團體總分最高

美警察開車撞死人　19歲孕婦喪命！腹中7月女嬰「奇蹟存活」

「表弟」卡森斯懂格林為何想退休　「對他人身攻擊不公平」

台灣的總統大選很熱鬧　新住民：期待心目中的候選人勝出

伯母沒生孩！阿嬤怒噴「老雞X」暴打羞辱...他嘆：會有報應

9年沒賺錢　彭博：Twitch將裁員35％　500人受影響

《非殺人小說》開播倒數　于子育挑戰底線「連自己都沒見過的樣子」

江承諺完成簽約　台鋼雄鷹擴編球員薪資公布

年前結合廟宇辦徵才　斗六就業中心辦17場釋出500+職缺

快訊／泰越捷機長聽錯指令！　誤闖福岡機場「死路」動彈不得

香蕉哥哥個人FB遭盜「10年回憶瞬間消失」！　照片全沒了：很難過

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

地方熱門新聞

侯友宜呼籲藍白團結下架民進黨

南投衛局假扮未成年買菸測試業者4成3不合格

蕭美琴輔選王美惠力拚續留國會

獨／穿夾腳拖登山　男子摔斷腿

江肇國廟口開講最終場大爆滿　累積破萬人次參與

李㼈腿傷助陣　陪賴坤成邁向最後一哩路

獨居長者家中跌倒　神勇枋寮警爬二樓破窗搶救

山友摔傷獲救贈100份雞排　花蓮消防局轉贈弱勢

長榮航空＋中原大學　ESG永續創新設計競賽起跑

免費看！桃園光影文化館　1/13起推出影展

玉管處與野灣協會簽台灣黑熊救傷合作備忘錄

台灣2024台南燈會獲選定全球4大亮點活動

空拍機鋰電池充電自燃起火南消籲小心使用

姚正玉拜託搶救台南唯一非綠女性！

更多熱門

相關新聞

韓國瑜重申「堅定投給侯康配」　強調：不能對立要靠合作共贏

韓國瑜重申「堅定投給侯康配」　強調：不能對立要靠合作共贏

2024總統大選倒數3天，國民黨不分區立委候選人韓國瑜日前在造勢活動中指民眾黨總統候選人柯文哲「熱鬧但不會贏」，喊話選票應盡快回流國民黨侯康配。他10日再度於臉書重申「請堅定投給3號侯康配」，並強調「聯合政府是我們最莊嚴的承諾」，侯康領導的政府一定會貫徹政黨合作，不能再搞對立內耗，而是要靠合作共贏。

姚正玉拜託搶救台南唯一非綠女性！

姚正玉拜託搶救台南唯一非綠女性！

柯營前幕僚接連現身力挺！　王婉諭：大家為台灣好的心情一致

柯營前幕僚接連現身力挺！　王婉諭：大家為台灣好的心情一致

侯漢廷爆內部會議稱「管控兩岸航班」　民進黨嗆抹黑：直接提告

侯漢廷爆內部會議稱「管控兩岸航班」　民進黨嗆抹黑：直接提告

盧秀燕連日車掃口誤　現場笑成一團

盧秀燕連日車掃口誤　現場笑成一團

關鍵字：

2024立委2024縣市立委2024台東縣立委賴坤成台東

讀者迴響

熱門新聞

Ella老公當經紀人「耍大牌樹敵」圈內都知情！

即／新北三重警上班返租屋處　舉槍朝心臟開槍身亡

沙國發現125km世界級金礦　價值達1554兆元

正妹學姊遭2學弟輪流性侵　辯稱：她清醒摳我手

Ella老公爆「背後捅刀Hebe」！挑撥內幕曝光

即／三重警自轟亡　留遺言「化厲鬼報仇」

2寶媽欲求不滿！每月找牛郎3次戒不掉

亞當坎圖驚傳癌逝！享年42歲

林襄看婦產科被男醫師性騷擾：超想吐

直擊麋先生聖皓「街頭爆衝突」！

即／罔腰被影射哭了　鳳梨：不是先哭先贏

4年輕人台中衝彰化吃宵夜　「小鋼炮」自撞1死3傷

罹癌王「有6症狀」多已中晚期！3類食物快戒

女大生被金主們包養　不雅內容全都錄

好萊塢女星辛蒂摩根陳屍家中！「屍體飄出惡臭」

更多

最夯影音

更多
鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來
同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面