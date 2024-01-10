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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

昨防空警報如319翻版　國民黨團：邱義仁、蔡英文第一時間都微笑

▲賴士葆（左起）、李德維、林為洲出席國民黨團10日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲賴士葆（左起）、李德維、林為洲出席國民黨團10日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對國防部昨對中國衛星火箭飛越台灣本島上空，發布防空警報，國民黨立法院黨團今（10日）將其比擬為319槍擊案兩顆子彈翻版，批評民進黨用國防部行國家級的選舉奧步；至於總統蔡英第一時間以微笑面對警報，黨團則提及時任國安會秘書長邱義仁在319槍擊案記者會一抹微笑，指蔡反應也是微笑，一點都不緊張，彷彿一切都是模擬好的。

國防部昨下午3時17分發布防空警報，指「中國於15:04發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消人員處理。」然其英文版卻把衛星寫成「missile（飛彈）」、防空警報寫成「Air raid Alert（空襲警報）」。

中英文版差異引發國人及在台外國人誤解，連行政院長陳建仁第一時間在立法院答詢時，也誤以為是飛彈。當下正在高雄輔選的蔡英文，第一時間聽到警報聲大響時面露微笑，接著高雄市長陳其邁遞出智慧手錶讓蔡看訊息，蔡端倪後笑著說「不要緊，總統在這裡，發生什麼事都跟你們站一起」、「衛星不是飛彈，不用擔心」。

國民黨立法院黨團10日舉辦「連發衛星發射警報 國防部加入介選的行列？!」記者會。立委林為洲說，他聽蔡英文第一時間的發言覺得怪怪的，因為蔡一點都不緊張，好像早就知道一樣。他合理懷疑，這是模擬好的，只是出一個差錯，把衛星英文寫成飛彈。

林為洲也說，像他不知道的人，在議場問陳建仁是衛星還飛彈。蔡一點都不擔心，難道她沒看到「missile」這字嗎？他懷疑是整套介選，所以要查明真相，誰指揮、誰犯錯並究責，這麼大的錯誤，國防部長最少下台。

藍委賴士葆表示，蔡英文回答說是衛星，態度四兩撥千金，以總統高度說「有我在，就安心」，等於蔡英文出賣國防部，來成就民進黨選舉紅利。他打死不相信，國防部會把衛星翻成飛彈、把防空翻成空襲，這清楚看到，最高導演是蔡英文，國防部是執行單位。

賴士葆提及，2022年8月5日中共飛彈飛越台灣上空，政府不敢吭聲，要不是日本發布資訊，民眾也不知道，反到這次衛星卻發布空襲警報，這是民進黨奧步，說明蔡政府已經把國家公器全用來介選。

國民黨立法院黨團首席副書記長李德維則指出，2004年發生兩顆子彈的選舉奧步，20年過了，狼又來了，一顆「飛彈」的國家級選舉奧步，不是這樣嗎？2004年當時的民進黨國師邱義仁在相關記者會那詭異一笑，昨天蔡英文聽到國家級警報，反應也是為微笑，彷彿非常滿意、非常開心，「總統在，大家安啦」的態度，這樣能對得起2300萬人嗎？

李德維說，昨天2350萬名國人接到不同次數的國家級警報，但有幾個人收到後來的國防部澄清？有多少年輕人昨晚收看電視台報導？在這記者室，憑三位藍委講出來的東西，又有幾個人看的到？這是標準「大街宣傳，小巷澄清」，完全不對等，就是民進黨製造的國家級選舉奧步。

李德維批評，國家快選舉，大家要提高警覺，警覺國家級的選舉奧步，這只有民進黨、蔡英文、總統候選人賴清德、陳建仁才幹的出來，國民黨團嚴厲譴責，現在連國防都介入選舉，非常惡質 。

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