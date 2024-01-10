聲援吳怡農批國防部遭出征　徐巧芯：顯露政府批評不得的劣根性

▲國民黨台北市議員、立委候選人徐巧芯。（圖／記者黃克翔攝）

記者江采蓁／綜合報導

國防部9日首度發布防空警報，英文版卻將衛星誤植為「飛彈」（missile），也因時機接近大選格外敏感，「壯闊台灣聯盟」理事長吳怡農就直言，「國防部在選舉前三天親自示範如何發布爭議訊息」，提出三點問題呼籲國防部向社會交代，卻遭網友出征。國民黨立委候選人徐巧芯10日就在臉書發文聲援吳怡農，大批「民進黨政府批評不得的劣根性又露出來了」。

吳怡農逆風發文表示，「國防部在選舉前三天親自示範如何發布爭議訊息」，他也提出三點問題呼籲國防部向社會交代清楚，要不然將顯示國防部對於「全民國防」其實沒有做好根本的準備，「軍方不能連這樣的事情都沒有SOP。」不料，此文一出卻遭網友出征，吳怡農也親自回應，「「朋友們，何時開始國防部是不允許被質疑的？」

對此，徐巧芯也發文表示，這次同意吳怡農的看法，談論公共事務本就不應以人廢言，民進黨政府發送「國家級簡訊」的事情本就荒腔走板，「國防部都道歉了，只有賴清德還在車上。」

徐巧芯指出，第一，短短一則訊息當中錯誤百出，「把衛星當飛彈，把警報說成空襲」，地點到底是哪裡也寫不清楚，連外交部長吳釗燮都誤認「越南」，英文文法也不正確；第二，行政院長陳建仁完全狀況外，竟然當眾說「飛彈」打來了，後來才改稱口誤，明顯自己搞錯，卻要以口誤來遮掩，對人民一點都不老實，她大批，這種應對能力，要怎麼相信兩岸開戰民進黨能夠帶領台灣？人家發射一個衛星而已，就鬧出天大的笑話，丟臉丟到國際。

第四，徐巧芯提到，本來衛星發射就沒有在國家級簡訊的範疇中，之前外界批評政府不發警報，是真正的飛彈經過台灣，卻要靠日本提醒我們，政府裝死到底；這次只是衛星，卻在選前擾民，一堆人以為兩岸真的要開打了。

徐巧芯質疑，國防部到底是何居心？難怪一堆網友做了「芒果乾衛星」圖片，諷刺民進黨利用國防介選，「恐嚇人民以取得政治利益是最不該做的事，但民進黨就這麼幹了。」

針對吳怡農遭出征，徐巧芯直言，「民進黨政府批評不得的劣根性又露出來了」，吳怡農對國防部的評論，果然又被塔綠班圍攻，昨天的受害者還有六福村跟漢堡王。她批評，「擺明做得很爛的事情卻不讓人講，一言不合就出征，就是民進黨最顧人怨的地方」，這件事也讓我們明白，民進黨政府已經過度高傲，政黨輪替的時刻到了。

徐巧芯也喊話，這次國防部的大烏龍事件，是誰做決定的？花了多少人民納稅錢？民進黨的態度是什麼？立委候選人的看法是什麼？樣樣都應該清楚表明，再躲再藏再拗，只會造成更大的反彈。

「大家可以思考一下，2024以後的我們要什麼生活」，徐巧芯強調，如果民進黨總統候選人賴清德當選，大概就是天天警報，搞不好還真的有飛彈，甚至兩岸兵凶戰危；昨天國民黨最新的廣告裡面有一句話看了很感動「和平是一切夢想的基礎」，兩岸一旦開戰，我們什麼也沒有了，今年一定要選擇能夠帶領中華民國維持和平的組合，並且在國會留下關鍵制衡的力量拉保險。