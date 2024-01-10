　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

聲援吳怡農批國防部遭出征　徐巧芯：顯露政府批評不得的劣根性

▲▼ 徐巧芯 。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨台北市議員、立委候選人徐巧芯。（圖／記者黃克翔攝）

記者江采蓁／綜合報導

國防部9日首度發布防空警報，英文版卻將衛星誤植為「飛彈」（missile），也因時機接近大選格外敏感，「壯闊台灣聯盟」理事長吳怡農就直言，「國防部在選舉前三天親自示範如何發布爭議訊息」，提出三點問題呼籲國防部向社會交代，卻遭網友出征。國民黨立委候選人徐巧芯10日就在臉書發文聲援吳怡農，大批「民進黨政府批評不得的劣根性又露出來了」。

吳怡農逆風發文表示，「國防部在選舉前三天親自示範如何發布爭議訊息」，他也提出三點問題呼籲國防部向社會交代清楚，要不然將顯示國防部對於「全民國防」其實沒有做好根本的準備，「軍方不能連這樣的事情都沒有SOP。」不料，此文一出卻遭網友出征，吳怡農也親自回應，「「朋友們，何時開始國防部是不允許被質疑的？」

對此，徐巧芯也發文表示，這次同意吳怡農的看法，談論公共事務本就不應以人廢言，民進黨政府發送「國家級簡訊」的事情本就荒腔走板，「國防部都道歉了，只有賴清德還在車上。」

徐巧芯指出，第一，短短一則訊息當中錯誤百出，「把衛星當飛彈，把警報說成空襲」，地點到底是哪裡也寫不清楚，連外交部長吳釗燮都誤認「越南」，英文文法也不正確；第二，行政院長陳建仁完全狀況外，竟然當眾說「飛彈」打來了，後來才改稱口誤，明顯自己搞錯，卻要以口誤來遮掩，對人民一點都不老實，她大批，這種應對能力，要怎麼相信兩岸開戰民進黨能夠帶領台灣？人家發射一個衛星而已，就鬧出天大的笑話，丟臉丟到國際。

第四，徐巧芯提到，本來衛星發射就沒有在國家級簡訊的範疇中，之前外界批評政府不發警報，是真正的飛彈經過台灣，卻要靠日本提醒我們，政府裝死到底；這次只是衛星，卻在選前擾民，一堆人以為兩岸真的要開打了。

徐巧芯質疑，國防部到底是何居心？難怪一堆網友做了「芒果乾衛星」圖片，諷刺民進黨利用國防介選，「恐嚇人民以取得政治利益是最不該做的事，但民進黨就這麼幹了。」

針對吳怡農遭出征，徐巧芯直言，「民進黨政府批評不得的劣根性又露出來了」，吳怡農對國防部的評論，果然又被塔綠班圍攻，昨天的受害者還有六福村跟漢堡王。她批評，「擺明做得很爛的事情卻不讓人講，一言不合就出征，就是民進黨最顧人怨的地方」，這件事也讓我們明白，民進黨政府已經過度高傲，政黨輪替的時刻到了。

徐巧芯也喊話，這次國防部的大烏龍事件，是誰做決定的？花了多少人民納稅錢？民進黨的態度是什麼？立委候選人的看法是什麼？樣樣都應該清楚表明，再躲再藏再拗，只會造成更大的反彈。

「大家可以思考一下，2024以後的我們要什麼生活」，徐巧芯強調，如果民進黨總統候選人賴清德當選，大概就是天天警報，搞不好還真的有飛彈，甚至兩岸兵凶戰危；昨天國民黨最新的廣告裡面有一句話看了很感動「和平是一切夢想的基礎」，兩岸一旦開戰，我們什麼也沒有了，今年一定要選擇能夠帶領中華民國維持和平的組合，並且在國會留下關鍵制衡的力量拉保險。

ET快訊
這群人最後一拍　展瑞接到失業電話「找到工作了嗎」
快訊／高雄輕軌遭猛撞！車頭車窗破碎　緊急停駛
Ella找老公當經紀人「痛哭認了多次大吵」！
台中20歲男突摔下重機！　遭輾過「斷肢慘死」
沙國發現125km「世界級金礦」！　價值高達1554兆元
快訊／16縣市低溫特報！　今晚到明早10°C↓
麥當勞加薪了！　起薪調升2000元、經理年薪上看150萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「票投侯友宜等於投柯文哲」　趙少康：由侯當選來實踐柯的理念

政治人物搶上《夜夜秀》！基進黨付了錢還被罵　他酸：真的很猛

藍白最強吸票機有點累了！盧秀燕連日車掃口誤　現場笑成一團

烏龍警報引恐慌！台南議員怒轟民進黨：選舉比台灣人的命還重要

狼來了！轟國防部賣芒果乾　國民黨發布「貪腐警報」下架民進黨

批民進黨製造選舉奧步、國防部介選　國民黨團要求邱國正下台

肯定國防部警報「盡職、精準」　周玉蔻：英文來不及改情有可原

黃國昌跳船民眾黨　王婉諭「可以理解」：時力給不起他要的

決戰72小時／侯友宜「拼輪替」廣告感動藍軍　陸戰大秀動員肌肉

盧秀燕陪蔡壁如車掃　批執政黨包庇高端亂發警報「讓人民錯亂」

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

日本強震2市唯一連接道路裂開　車子傾倒卡縫中...輪島慘況曝光

婁峻碩「帶小卡本人」直衝香港面交！　粉絲一見小賴驚喜尖叫：以為是詐騙XD

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

薔薔妹妹曝「被前女友長期下藥」　親口承認原因：怕她偷跑出去玩！

「票投侯友宜等於投柯文哲」　趙少康：由侯當選來實踐柯的理念

政治人物搶上《夜夜秀》！基進黨付了錢還被罵　他酸：真的很猛

藍白最強吸票機有點累了！盧秀燕連日車掃口誤　現場笑成一團

烏龍警報引恐慌！台南議員怒轟民進黨：選舉比台灣人的命還重要

狼來了！轟國防部賣芒果乾　國民黨發布「貪腐警報」下架民進黨

批民進黨製造選舉奧步、國防部介選　國民黨團要求邱國正下台

肯定國防部警報「盡職、精準」　周玉蔻：英文來不及改情有可原

黃國昌跳船民眾黨　王婉諭「可以理解」：時力給不起他要的

決戰72小時／侯友宜「拼輪替」廣告感動藍軍　陸戰大秀動員肌肉

盧秀燕陪蔡壁如車掃　批執政黨包庇高端亂發警報「讓人民錯亂」

這波新冠雙高峰！前面還有流感夾擊　台大醫分析：春節前一波威脅大

飛大阪1799元！虎航促銷明10:00開跑　兒童、清明節都有便宜機票

「票投侯友宜等於投柯文哲」　趙少康：由侯當選來實踐柯的理念

沒拆窗還不用水沖！家事達人「這1張」清紗窗　省力妙招曝

政治人物搶上《夜夜秀》！基進黨付了錢還被罵　他酸：真的很猛

西武獅昔日隊友認證張誌家很厲害　透露過往個性不太練球

台灣人超愛說「2個字」　他ATM領錢看傻！8千人爆共鳴：我也是耶

73歲阿嬤「胎兒死腹中35年」！　肚痛就醫才知藏7月大石胎

展瑞突被問「找到工作了嗎」　這群人最後一拍…接到關心失業電話

東森寵物送養數「可搭滿3台波音747」　捐糧總量小編可吃20年白飯

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

政治熱門新聞

「芒果乾」飛過台灣上空　狂吸1.4萬網朝聖

快訊／中共火箭衛星飛越台南、台東上空　國防部公布航線示意圖

蕭萬長登「3大報頭版」向民進黨宣戰　廣告金主曝光

吳怡農批「國防部落漆」被出征　深夜回應了

小商人再出招！　30秒影片指「林國慶與黑道酒店同歡」

賴清德駁私生子傳言　邱毅再開砲

不只「衛星變飛彈」　國防部國家警報還有這處誤翻

快訊／總統府分析情資定調　中共發射衛星「非介選」排除政治企圖

高端疫苗該公開？薛瑞元：鴻海也不敢公開BNT合約

侯友宜電影級競選影片《台灣的未來》

王婉諭哽咽重提小燈泡　淚談廢死議題

網軍又翻船！蕭美琴粉專驚見「伊拉克管理員」　台灣女婿揭真相

吳怡農批國防部發爭議訊息！要求給交代

羅致政41分鐘音檔疑雲　郭正亮提1疑點

更多熱門

相關新聞

藍要郭表態　柯：情緒勒索是不對的

藍要郭表態　柯：情緒勒索是不對的

2024總統大選倒數不到72小時，藍綠白激烈交戰，國民黨近期頻喊話鴻海集團創辦人郭台銘表態，甚至連國民黨副總統候選人趙少康都隔空問郭，「你到底要做英雄、梟雄，還是狗熊？」面對目前人在海外的郭台銘，有無可能在選前回國挺民眾黨總統候選人柯文哲？柯文哲表示，若真的把對方當朋友，就能理解其苦衷，國民黨情緒勒索是不對的。

國家警報變放羊孩子　柯文哲點3問題

國家警報變放羊孩子　柯文哲點3問題

衛星警報賣亡國感？　賴清德盼國防部再強化：基於人民知的權利公布

衛星警報賣亡國感？　賴清德盼國防部再強化：基於人民知的權利公布

陸軍少校7度持電擊棒電下屬　遭撤職提告結果曝

陸軍少校7度持電擊棒電下屬　遭撤職提告結果曝

侯友宜邀藍白共治　柯文哲：最好的領導人是我

侯友宜邀藍白共治　柯文哲：最好的領導人是我

關鍵字：

2024立委2024六都立委2024台北市立委徐巧芯吳怡農國防部

讀者迴響

熱門新聞

Ella老公當經紀人「耍大牌樹敵」圈內都知情！

Ella老公爆「背後捅刀Hebe」！挑撥內幕曝光

林襄看婦產科被男醫師性騷擾：超想吐

即／罔腰被影射哭了　鳳梨：不是先哭先贏

直擊麋先生聖皓「街頭爆衝突」！

正妹學姊遭2學弟輪流性侵　辯稱：她清醒摳我手

女大生被金主們包養　不雅內容全都錄

罹癌王「有6症狀」多已中晚期！3類食物快戒

2寶媽欲求不滿！每月找牛郎3次戒不掉

好萊塢女星辛蒂摩根陳屍家中！「屍體飄出惡臭」

亞當坎圖驚傳癌逝！享年42歲

「芒果乾」飛過台灣上空　狂吸1.4萬網朝聖

快訊／中共火箭衛星飛越台南、台東上空　國防部公布航線示意圖

蕭萬長登「3大報頭版」向民進黨宣戰　廣告金主曝光

即／板橋嚴重車禍！2車撞翻躺路中

更多

最夯影音

更多
鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來
同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面