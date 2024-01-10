吳怡農批「國防部落漆」被出征　深夜回應：何時開始不許被質疑

▲國家警報。（圖／記者曾筠淇翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

國防部9日下午發布防空警報，引起軒然大波。「壯闊台灣聯盟」理事長吳怡農逆風發文，直指國防部「落漆」，意外引來不少網友出征。對此吳怡農也在深夜留言處回應。

吳怡農針對國家警報提出三點質疑：

一、警報內容的混亂：中文版說中國發射「衛星」，英文卻說「飛彈 (missile)」飛過台灣領空。官方的緊急應變訊息，竟如此不明、落漆。

二、如果這次是中國例行的衛星發射，為什麼之前沒有發送警報、為什麼這一次選擇發送、以後發送警報的標準為何？國防部長身為權責單位首長，必須說明判斷發送警報的標準以及依據。

三、或許最嚴重的是，當國防部決定發送防空警報，希望民眾做什麼？到最近的防空避難所？就地避難？離開道路、遠離門窗（直到解除警報）？還是？

▲壯闊台灣聯盟理事長吳怡農。（圖／記者李毓康攝）

吳怡農表示，官方的防空警報竟然只要民眾注意安全，顯示全民國防其實沒有做好根本的準備 ；軍方不能連這樣的事情都沒有SOP。

吳怡農此番言論引來不少網友抨擊留言「發言前請先查證好嗎？國防部已有說明，不要搞不清楚狀況就亂放炮！閣下已經不是第一次這樣了」、「國防部這次做得很好，是你在狀況外，衛星原本的路徑不會經過台灣，今天卻從台南進去台東出去，不該發警報？？？」

▲蔡依橙的閱讀筆記 。（圖／翻攝Facebook／蔡依橙的閱讀筆記）



醫師蔡依橙也發文酸「人家是要協助你搶時間，注意並避難，你揪著一個錯字一直罵。是領空領土可能受犯比較嚴重，還是一個英文單字不精確比較嚴重？」

對於網友的意見，吳怡農也回應「朋友們，何時開始國防部是不允許被質疑的？當國家安全面臨前所未有的危機、當國防部每年用納稅人幾千億的資源，其表現更應該被檢視。」、「回到核心問題，如果國防部判斷有風險，，防空警示為什麼呼籲民眾「注意安全」而非更具體、有效保護自身安全的行動；而風險一旦排除，為何沒有依照發送原則，解除警報？」、「防空警報不是小事。完善、明確的說明，才能彰顯國防部保護國家的公信力。」