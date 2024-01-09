國家警報惹議！盧秀燕憂引發「狼來了效應」：對國家安全不利　

記者白珈陽／台中報導

今（9）日下午發出國家級防空警報，國防部對於英文版寫出「missile（飛彈）」，澄清是疏忽未同步更新用字，向社會道歉。對此，台中市長盧秀燕受訪表示，全世界各國的衛星很多，若只是發射衛星就要發國家警報，真正打飛彈的時候要發什麼？也擔心此舉恐引發「狼來了效應」。

▲盧秀燕擔心今天下午的國家級防空警報恐引發放羊效應。（圖／記者白珈陽攝）

盧秀燕今日下午陪同中四立委選區候選人廖偉翔掃街拜票，出發前她接受媒體訪問，針對國防部稍早發布的國家級警報，中文指是中國發射衛星，英文卻顯示「missile（飛彈）」做出回應。

盧秀燕說，她接獲很多民眾詢問，擔憂發射衛星就發警報，將來打飛彈的話到底要發什麼？如果只是發一個衛星，全世界各國飛越世界各地上空的其實很多，「如果國家警報一直這樣亂發，放羊的孩子放多了，一旦真正有危險的時候民眾反而沒辦法分辨，這樣可能對國家安全不利。」

盧秀燕指出，現在不只是地方政府跟民眾有疑問，中央也一直在釐清跟解釋，也許等中央釐清之後，才能知道到底是怎麼樣一回事，為什麼發衛星也要發警報。

盧秀燕認為，若發射飛彈跟衛星的標準有不一樣，他（中央）的輕重緩急是什麼，中央要跟民眾說清楚講明白，若民眾覺得很混淆、或是沒辦法辨別，不利於國家安全也不利於保衛人民。