吳怡農批國防部「親自示範如何發爭議訊息」！ 要求3點給交代

▲吳怡農點出此次「國家級警報」的3大問題。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

國防部9日下午首度發布防空警報，指中國發射衛星飛越台灣南部上空，英文版卻誤植為「飛彈」（missile），也因時機接近總統大選，引發外界熱議。對此，「壯闊台灣聯盟」理事長吳怡農直言，國防部在選舉前三天親自示範如何發佈爭議訊息，為此他也點出了3點問題，呼籲國防部向社會交代清楚。

吳怡農9日晚間在臉書發文表示，他下午在行程途中，和大家同時在手機收到數則國家級「防空警報」警示，而這個訊息也造成了幾個小時的混亂，「很不幸，國防部在選舉前三天親自示範如何發佈爭議訊息。」

▲國家警報大響，瞬間掀起全民熱議，也成了政治上的攻防焦點。（圖／記者曾筠淇翻攝）

吳怡農認為，此次事件也揭露了幾個問題，需要國防部交代：

一、警報內容的混亂：中文版說中國發射「衛星」，英文卻說「飛彈 (missile)」飛過台灣領空。官方的緊急應變訊息，竟如此不明、落漆。

二、如果這次是中國例行的衛星發射，為什麼之前沒有發送警報、為什麼這一次選擇發送、以後發送警報的標準為何？國防部長身為權責單位首長，必須說明判斷發送警報的標準以及依據。

三、或許最嚴重的是，當國防部決定發送防空警報，希望民眾做什麼？到最近的防空避難所？就地避難？離開道路、遠離門窗（直到解除警報）？還是？

吳怡農直言，官方防空警報竟然只要民眾「注意安全」(“be aware”) ，過去無數次的「萬安演習」恐怕都是玩假的，而這個事件的來龍去脈仍待國防部高層向社會說明，也希望有好的解釋，要不然將顯示國防部對於全民國防其實沒有做好根本的準備，「軍方不能連這樣的事情都沒有SOP。」