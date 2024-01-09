國家警報大響掀論戰！Discovery專業解說秒變「全民科普」

▲國家警報大響，瞬間掀起全民熱議，也成了政治上的攻防焦點。（圖／記者曾筠淇翻攝）



記者柯振中／綜合報導

台灣9日國家警報大響，許多民眾都收到了衛星飛過南部上空的訊息，掀起了大量討論。對此，Discovery頻道也在官方臉書分享，太空碎片可能出現的狀況，將事件從政治上的攻防戰，變成了專業的機會教育科普。

國防部9日發布國家級警報，指稱中國下午3點04分發射衛星，飛越了台灣本島南部的上空，請民眾注意自身安全，發現不明物體也要立即通報警消人員。

雖然有專業人士指稱，這顆衛星的路徑圖所經過的並非本島上空，不過國防部晚間則表示，按照原定的路徑圖，確實是不會經過，但這次中國發射衛星的路徑偏離原定路徑，因此有飛越本島南部上空，高度位於大氣層外。

▲國防部晚間給出的飛行路徑，與原先判定的飛行路徑不同。（圖／國防部提供）



消息掀起討論後，許多政治人物對此爭論不休。不過Discovery頻道則在臉書上分享，太空碎片可能在正常衛星發射時、沿軌道飛行時，或是在太空中運作故障時，以及完成任務但未脫離軌道時產生，將太空碎片可能出現的情境列了出來，也讓這起事件成為機會教育，向全民科普了太空知識。

Discovery頻道的解說貼文曝光後，也有不少網友恍然大悟，不斷留言致謝，「感謝專業說明，謝謝」、「謝謝你～我的Discovery超人」、「原來如此，長知識了」、「長知識，大家需要這樣的專業」、「唯一有知識又不開玩笑的小編，最優秀了。」