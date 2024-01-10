婆婆要求衛生棉用完別丟「放電鍋烤乾」…人妻傻眼：這樣正常？

▲婆婆要求衛生棉用完別丟，人妻傻眼。（示意圖／pixabay）



圖文／CTWANT

婚姻雙方的原生家庭若在生活習慣和觀念上差異過大，往往會成為家庭失和的主要導火線。一名女網友抱怨，婆婆和小姑說他們家很節儉，如果生理期時使用的衛生棉沒沾到血，就會拿去電鍋烤乾消毒，供有需要的人重複使用，並要求她也照做，讓她傻眼直呼「這樣是正常嗎？有人這樣嗎？」

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，「嫁進去我老公家。婆婆和毒菇（姑）說，他們家很省錢，如果衛生棉沒沾到血、沒有液體，很乾淨的話，要留下來拿去電鍋乾的烤一烤，可以殺菌，烤好放旁邊，下次可以互相使用，可以省錢？ 這樣是正常嗎？有人這樣嗎？」

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貼文曝光後，不少網友傻眼直呼「有夠噁…就算沒沾到血那也都有細菌了吧！還拿去電鍋烤，然後再用電鍋煮東西吃嗎」、「原來不識字又沒衛生是這樣」、「蛤？那以後小孩的尿布是不是比照辦理」、「也太噁，真的有這麼無知」、「應該會下體發炎吧」、「太噁心了、衛生防護措施要靠自己處理，不要理會」。

▲婆婆省過頭，想把自認乾淨的衛生棉拿去烤乾。（圖／翻攝自毒姑九賤婆媳討論區臉書）



另外，也有人質疑「完全不行，話說她們確實有這樣做嗎？？電鍋煮出來的東西，不要吃啊啊啊啊啊」、「這位媽媽的腦袋裡裝什麼？這樣誤導自己女兒，女兒真的有白癡照做嗎」、「電鍋不用電嗎，然後生病再來看醫生嗎」、「沒有月經也會沾到尿好嗎」、「妳會問這個問題妳也不正常」、「這樣妳也敢嫁」。

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