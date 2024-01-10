百萬大缺工成常態　傳產怨「人才黑洞ing」開高薪等嘸人

▲台灣半導體產業稱霸國際，吸納全台灣的菁英人才，但少子化加重了各行各業的缺工問題。（圖／CTWANT提供）



圖文／CTWANT

2023年一整年，各工商團體企業家聚會、政府官員座談會及產業論壇上，都出現了一個新議題：「人才黑洞ing」（正在進行式）。某汽車零組件大廠老闆表示，許多下游廠商要做淨零減排的升級，但卻找不到「懂的人」；生華科董事長胡定吾11月底在與總統參選人座談會上也說，半導體一枝獨秀，把台灣每年大學、研究所畢業的大部分的人吸光，傳統產業要尋求人才非常困難。

主計總處公布2022年全體受僱員工總薪資中位數為51.8萬元，據公開資訊觀測站統計，晶華在同年的薪資中位數其實有53.5萬元，高於平均值，但仍面臨嚴重缺工，晶華董事長潘思亮多次為產業請命，他舉自己的台南晶英酒店為例，「台南有了台積電之後，我們不可能跟他相比！」現在基層員工缺到只能找實習生，更不用說幹部菁英了；一食品業的大老感嘆，AI人工智慧如火如荼，很多學校開相關的AI學程，「就算開了高薪招聘，也無人問津，因為人都往台積電與其他半導體產業跑了。」

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▲台積電帶動整體產業欣欣向榮，成最熱門職場。（圖／CTWANT提供）



台積電不但是台灣護國神山，還是全球爭相招手的晶圓廠龍頭，讓半導體產業成了台灣產官學政策的重心，產業及就業市場跟著傾斜，少子化下更加劇缺工問題，不但基層缺工、高階白領也不足，傳產的隱形冠軍、力求轉型升級的老闆巧婦難為無米之炊。

攤開台積電歷年的年報，全球員工總數在2019年時為5.1萬人，2022年底成長到7.36萬人；同一時間，台灣半導體產業雇用人數也由22.5萬人成長至30萬人，儘管在全台就業人口1152萬人中占比不高，但吸納了全台最優秀的電機、資工的菁英。

以2023年3月的台大校園徵才博覽會為例，當台積電開出6千名新進同仁職缺，碩士畢業新進工程師平均薪酬上看200萬元，CTWANT記者現場直擊，博覽會現場人潮幾乎都湧入半導體產業區，相關公司徵才說明會場場秒殺額滿，同樣是電子產業全球第一的某公司，活動現場就有空位，甚至有些公司遞履歷還能送獎品。

依104人力銀行數據顯示，台灣前三大高薪產業在2023年的平均月薪，第一名為電腦及消費性電子製造的57940元，半導體業56256元為亞軍，第三名是軟體及網路相關業52850元；但若是上游的「類比 IC 設計工程師」，平均月薪可達 9.9 萬元。

▲智慧機械產業在這波轉型升級，求才若渴。（圖／業者提供）



104人力銀行在2023年11月的數據顯示，當時工作機會104.2萬個，年成長4.2%，已是連續9個月超過百萬人職缺；104獵才招聘事業群資深副總經理晉麗明表示，2023 年第二季半導體平均每月有2.3 萬人的職缺，雖不及因疫情間晶片需求爆發2022年同期的3.7 萬人，但仍超過疫情前2020年同期的 1.9 萬人，接下來AI 相關晶片需求，預料將再度帶旺半導體產業及人才需求。

在「百萬大缺工成為常態」中，2023年11月公布的《人資FBI調查報告》，顯示目前企業從面試到到職，成功率僅2成，且平均招募天數47.7天，比上一年多2.2天，主因是薪資福利缺乏競爭力，若企業知名度低，就更難受到青睞。

究竟缺才的是那些產業？CTWANT記者查閱國家發展委員會在2023年5月公布年度調查，19項重點產業人才中，目前台灣最缺「機械工程師」為例，分布於智慧機械、航空、造船、紡織等產業，招募困難主因在於人才數量不足、容易被挖角，及技能或素質不符。

國發會的數據預測，2023年到2025年，智慧機械產業平均每年新增需求約2萬人，其次是旅宿業的1.6萬人；隨業界正積極發展 AI 應用與產品化販售，推估未來新增需求人數占就業人數的19.3%，智慧機械產業新增需求人占15.0%。

▲近來科學園區出現許多外籍面孔，電子業也有海外攬才需求。（圖／聯發科提供）



值得注意的是，企業搶才也搶到外勞市場，但這份數據顯示，最想從海外招募員工的不是傳產「慣老闆們」，而是「IC 設計」產業，其次為「塑膠」、「人工智慧應用服務」及「旅宿」；旅宿業缺的是基層房務、清潔與櫃檯人力，但IC設計類需要的則是設計、演算法開發、工業產品、產品研發等工程師，甚至專案管理主管等高階職業。

事實上，去年底竹科人發現園區出現不少印度面孔，台積電也證實，印度籍員工已超過120人，占外籍員工近三成，負責業務七成以上與研發相關，再來是與資訊技術相關及營運。

網路上有人酸溜溜地說，「被印度高等人管理，是你各位低端台奴的榮幸。」、「我的觀察是只會裝忙和問問題，拉更多印度人進來，然後創造更多問題和混亂。 」然而也有網友提到，根本的問題就是台灣邏輯訓練不夠扎實，這就被印度人找到切入點，能用英語流利與公司對談、行銷自己也是一種能力，「好多井底之蛙，印度軟體業在全世界是名列前茅的。」

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