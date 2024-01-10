　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

百萬大缺工成常態　傳產怨「人才黑洞ing」開高薪等嘸人

護國神山症候群1／ 百萬大缺工成常態　傳產怨「人才黑洞ing」開高薪等嘸人轉型卡關

▲台灣半導體產業稱霸國際，吸納全台灣的菁英人才，但少子化加重了各行各業的缺工問題。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

2023年一整年，各工商團體企業家聚會、政府官員座談會及產業論壇上，都出現了一個新議題：「人才黑洞ing」（正在進行式）。某汽車零組件大廠老闆表示，許多下游廠商要做淨零減排的升級，但卻找不到「懂的人」；生華科董事長胡定吾11月底在與總統參選人座談會上也說，半導體一枝獨秀，把台灣每年大學、研究所畢業的大部分的人吸光，傳統產業要尋求人才非常困難。

主計總處公布2022年全體受僱員工總薪資中位數為51.8萬元，據公開資訊觀測站統計，晶華在同年的薪資中位數其實有53.5萬元，高於平均值，但仍面臨嚴重缺工，晶華董事長潘思亮多次為產業請命，他舉自己的台南晶英酒店為例，「台南有了台積電之後，我們不可能跟他相比！」現在基層員工缺到只能找實習生，更不用說幹部菁英了；一食品業的大老感嘆，AI人工智慧如火如荼，很多學校開相關的AI學程，「就算開了高薪招聘，也無人問津，因為人都往台積電與其他半導體產業跑了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

護國神山症候群1／ 百萬大缺工成常態　傳產怨「人才黑洞ing」開高薪等嘸人轉型卡關

▲台積電帶動整體產業欣欣向榮，成最熱門職場。（圖／CTWANT提供）

台積電不但是台灣護國神山，還是全球爭相招手的晶圓廠龍頭，讓半導體產業成了台灣產官學政策的重心，產業及就業市場跟著傾斜，少子化下更加劇缺工問題，不但基層缺工、高階白領也不足，傳產的隱形冠軍、力求轉型升級的老闆巧婦難為無米之炊。

攤開台積電歷年的年報，全球員工總數在2019年時為5.1萬人，2022年底成長到7.36萬人；同一時間，台灣半導體產業雇用人數也由22.5萬人成長至30萬人，儘管在全台就業人口1152萬人中占比不高，但吸納了全台最優秀的電機、資工的菁英。

以2023年3月的台大校園徵才博覽會為例，當台積電開出6千名新進同仁職缺，碩士畢業新進工程師平均薪酬上看200萬元，CTWANT記者現場直擊，博覽會現場人潮幾乎都湧入半導體產業區，相關公司徵才說明會場場秒殺額滿，同樣是電子產業全球第一的某公司，活動現場就有空位，甚至有些公司遞履歷還能送獎品。

依104人力銀行數據顯示，台灣前三大高薪產業在2023年的平均月薪，第一名為電腦及消費性電子製造的57940元，半導體業56256元為亞軍，第三名是軟體及網路相關業52850元；但若是上游的「類比 IC 設計工程師」，平均月薪可達 9.9 萬元。

護國神山症候群1／ 百萬大缺工成常態　傳產怨「人才黑洞ing」開高薪等嘸人轉型卡關

▲智慧機械產業在這波轉型升級，求才若渴。（圖／業者提供）

104人力銀行在2023年11月的數據顯示，當時工作機會104.2萬個，年成長4.2%，已是連續9個月超過百萬人職缺；104獵才招聘事業群資深副總經理晉麗明表示，2023 年第二季半導體平均每月有2.3 萬人的職缺，雖不及因疫情間晶片需求爆發2022年同期的3.7 萬人，但仍超過疫情前2020年同期的 1.9 萬人，接下來AI 相關晶片需求，預料將再度帶旺半導體產業及人才需求。

在「百萬大缺工成為常態」中，2023年11月公布的《人資FBI調查報告》，顯示目前企業從面試到到職，成功率僅2成，且平均招募天數47.7天，比上一年多2.2天，主因是薪資福利缺乏競爭力，若企業知名度低，就更難受到青睞。

究竟缺才的是那些產業？CTWANT記者查閱國家發展委員會在2023年5月公布年度調查，19項重點產業人才中，目前台灣最缺「機械工程師」為例，分布於智慧機械、航空、造船、紡織等產業，招募困難主因在於人才數量不足、容易被挖角，及技能或素質不符。

國發會的數據預測，2023年到2025年，智慧機械產業平均每年新增需求約2萬人，其次是旅宿業的1.6萬人；隨業界正積極發展 AI 應用與產品化販售，推估未來新增需求人數占就業人數的19.3%，智慧機械產業新增需求人占15.0%。

護國神山症候群1／ 百萬大缺工成常態　傳產怨「人才黑洞ing」開高薪等嘸人轉型卡關

▲近來科學園區出現許多外籍面孔，電子業也有海外攬才需求。（圖／聯發科提供）

值得注意的是，企業搶才也搶到外勞市場，但這份數據顯示，最想從海外招募員工的不是傳產「慣老闆們」，而是「IC 設計」產業，其次為「塑膠」、「人工智慧應用服務」及「旅宿」；旅宿業缺的是基層房務、清潔與櫃檯人力，但IC設計類需要的則是設計、演算法開發、工業產品、產品研發等工程師，甚至專案管理主管等高階職業。

事實上，去年底竹科人發現園區出現不少印度面孔，台積電也證實，印度籍員工已超過120人，占外籍員工近三成，負責業務七成以上與研發相關，再來是與資訊技術相關及營運。

網路上有人酸溜溜地說，「被印度高等人管理，是你各位低端台奴的榮幸。」、「我的觀察是只會裝忙和問問題，拉更多印度人進來，然後創造更多問題和混亂。 」然而也有網友提到，根本的問題就是台灣邏輯訓練不夠扎實，這就被印度人找到切入點，能用英語流利與公司對談、行銷自己也是一種能力，「好多井底之蛙，印度軟體業在全世界是名列前茅的。」

護國神山症候群1／ 百萬大缺工成常態　傳產怨「人才黑洞ing」開高薪等嘸人轉型卡關

延伸閱讀

護國神山症候群2／學子瘋衝半導體拿「預聘」逼師放人　學者憂：「每天老鼠打洞」學非所用
空中隱患1／桃機第三航廈拚後年完工　爆花14億買爭議商品給旅客用
帶狗出巡1／詹雅雯高鐵票出包怒打助理　搭車南下為7年「最愛」慶生

ET快訊
21歲男慘遭夾斃！　聯結車駕駛「撿手機沒看路」
侯友宜電影級競選影片《台灣的未來》　14縣市長高喊：政黨輪替
國家警報大響掀論戰！Discovery專業解說秒變「全民科普
罔腰被影射「愛滋」哭了　鳳梨：不是先哭先贏
新北死亡車禍！　騎士滿臉血喪命

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

認了挪用學生會費68萬　暨南大學前學生會長被退學

百萬大缺工成常態　傳產怨「人才黑洞ing」開高薪等嘸人

男客買自助餐便當「邊排邊偷吃」！後面顧客目睹傻眼

來自星星的朋友嘉藥張紘瑋　獲全國學生美術比賽優等獎

漢堡王跟上發出「優惠警報」飛越官網　六福村：兄弟保重

摔碎化妝品心痛炸！達人「1招神復原」　激讚：真的無敵好用

陳建仁誤認高端有決標公告！衛福部晚間道歉：涉商業機密得不公告

空中英語教室出手了！線上開課教「衛星」和「飛彈」英文差別

疫情升溫！選前之夜恐增病毒傳播風險　羅一鈞：人潮聚集建議戴口罩

工程師年收破150萬！　女友卻逼換工作「早8晚5、年薪180萬」

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

日本強震2市唯一連接道路裂開　車子傾倒卡縫中...輪島慘況曝光

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

2男結婚...媽台上暖心致詞　「上天給予愛人不同的方式」

婁峻碩「帶小卡本人」直衝香港面交！　粉絲一見小賴驚喜尖叫：以為是詐騙XD

佛山掉入河道的翡翠蛋面已找到 打撈人員：臭水溝找了三天 有回報

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

認了挪用學生會費68萬　暨南大學前學生會長被退學

百萬大缺工成常態　傳產怨「人才黑洞ing」開高薪等嘸人

男客買自助餐便當「邊排邊偷吃」！後面顧客目睹傻眼

來自星星的朋友嘉藥張紘瑋　獲全國學生美術比賽優等獎

漢堡王跟上發出「優惠警報」飛越官網　六福村：兄弟保重

摔碎化妝品心痛炸！達人「1招神復原」　激讚：真的無敵好用

陳建仁誤認高端有決標公告！衛福部晚間道歉：涉商業機密得不公告

空中英語教室出手了！線上開課教「衛星」和「飛彈」英文差別

疫情升溫！選前之夜恐增病毒傳播風險　羅一鈞：人潮聚集建議戴口罩

工程師年收破150萬！　女友卻逼換工作「早8晚5、年薪180萬」

竹北氣爆少年住院喊「妳不應該把我救出」　媽媽聽完崩潰

吳怡農批國防部「親自示範如何發爭議訊息」！ 要求3點給交代

認了挪用學生會費68萬　暨南大學前學生會長被退學

龍年要點光明燈4生肖曝光！　屬兔注意小人、屬牛嚴防跌倒

戴晚郎／中共發射衛星秒變飛彈，烏龍還是介選？

百萬大缺工成常態　傳產怨「人才黑洞ing」開高薪等嘸人

麥味登母公司揚秦去年營收刷新高　炸鷄大獅上半年進軍美國

網銀聲請定暫時狀態處分　智冠：將依法答辯

實支實付醫療險副本理賠風暴　安聯人壽1／12起限縮2張

今天開賣！超商「53款新春福袋」限量開搶　瑪莎拉蒂、機票大放送

妹摀嘴打噴嚏被誤會怕冷　老師「幫搓手」她一臉懵

生活熱門新聞

陸西昌衛星中心發射近200次！網疑惑：為何今天用警報嚇人？

強冷氣團要來了！中部以北下探10度

接到盧秀燕來電！　35歲女抽到台中千萬好宅

空中英語教室出手！教衛星和飛彈的英文差別

男客買自助餐邊排邊偷吃！後面顧客看傻

「不會想去第二次」的台灣景點？網秒投1處

工程師年收150萬！女友卻逼換工作「早8晚5、年薪180萬」

漢堡王跟上六福村　「優惠警報」飛越官網

過年後「安靜離職」　5星座上榜

4星座「越喜歡你越冷漠」超虐心！

認了挪用學生會費68萬　暨南大學前學生會長被退學

陳建仁誤認高端有決標公告！衛福部晚間道歉

百萬大缺工成常態　傳產怨高薪等嘸人

30歲單身沒車房　下班打電動「很可悲嗎？」一票羨煞

更多熱門

相關新聞

叼菸騎平衡車！阿伯過橋慘摔　網笑：橋下就是醫院

叼菸騎平衡車！阿伯過橋慘摔　網笑：橋下就是醫院

這樣太危險！北市一名男子昨（8日）違規將「雙輪平衡車」騎上士林區的文昌橋，怎料突然重心不穩當場跌個狗吃屎，男子起身後非但沒有立即撿拾地上的掉落物，反而抄起球棒在高架橋上「逛大街」，荒唐行徑全被後方行車紀錄器拍下。

妹子逛好市多見1幕！歐洲親戚讚：在台灣很幸福

妹子逛好市多見1幕！歐洲親戚讚：在台灣很幸福

營養師曝「8款高蛋白蔬菜」排名　第1名竟然是它

營養師曝「8款高蛋白蔬菜」排名　第1名竟然是它

北部人寧可出國也不去南部玩？網曝2主因

北部人寧可出國也不去南部玩？網曝2主因

年後跳槽薪水該怎麼談？人資曝「面試4技巧」

年後跳槽薪水該怎麼談？人資曝「面試4技巧」

關鍵字：

周刊王傳產缺工

讀者迴響

熱門新聞

即／板橋嚴重車禍！2車撞翻躺路中

林襄看婦產科被男醫師性騷擾：超想吐

即／罔腰被影射哭了　鳳梨：不是先哭先贏

聯結車駕駛撿手機　釀1死7傷遭押

罹癌王「有6症狀」多已中晚期！3類食物快戒

快訊／行人違規　騎士閃避不及撞上亡

快訊／中共火箭衛星飛越台南、台東上空　國防部公布航線示意圖

罔腰體重掉到42kg！宣布暫時停工：睡不好吃不下

陸西昌衛星中心發射近200次！網疑惑：為何今天用警報嚇人？

侯友宜電影級競選影片《台灣的未來》　14縣市長高喊政黨輪替

強冷氣團要來了！中部以北下探10度

罔腰崩潰哭訴「走不出來」！老公心疼：前任還是不放過

「40萬網紅夫妻」中川秀美懷孕了！　結婚9年圓夢爆淚

怒控好姐妹偷吃老公！「PTT表特聖女」點名小三開戰

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

更多

最夯影音

更多
鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來
同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

日本強震2市唯一連接道路裂開　車子傾倒卡縫中...輪島慘況曝光

日本強震2市唯一連接道路裂開　車子傾倒卡縫中...輪島慘況曝光

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面