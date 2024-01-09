不只維生素！營養師曝「8款高蛋白蔬菜」　第1名降膽固醇又防癌

▲營養師指出，不少蔬菜也有含蛋白質，其中第1名為青花菜。（示意圖／CTWANT提供）

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蛋白質是三大營養素之一，提供身體每天運作所需的能量，許多人會從肉類中攝取蛋白質，但其實不少蔬菜中也含有此營養素。對此，營養師黃乙心也分享「8大高蛋白蔬菜排行榜」，其中第1名為青花菜，每100克含有3.7克蛋白質，是蔬菜中蛋白質最豐富的，素食者若想攝取蛋白質，可以多補充這些高蛋白蔬菜。

根據衛福部建議，19歲以上、70歲以下的成年人，每天每公斤體重攝取1.1公克的蛋白質。營養師黃乙心日前在臉書粉專「營養師Feibi」發文表示，蛋白質主要的來源來自豆、魚、蛋、肉類及乳品類，而全穀雜糧類及蔬菜類則只有提供少量蛋白質，在營養學上1份蔬菜類等於生重100克，僅提供1克蛋白質。

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不過黃乙心進一步指出，部分蔬菜中蛋白質含量較高，她也貼心分享「8大高蛋白蔬菜排行榜」，前三名分別為青花菜3.7克、地瓜葉3.2克、綠蘆筍2.7克，此外，像紅莧菜、牛蒡、菠菜、綠櫛瓜、玉米筍，也都可以提供2克以上的蛋白質，黃乙心建議，正在增肌減脂或是素食者，可以多補充上述高蛋白蔬菜，1天吃到5份蔬菜，就可以比吃其他蔬菜多攝取到7至14克蛋白質。

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