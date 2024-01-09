叼菸騎平衡車！阿伯下秒「過橋慘摔」　網暖喊：不怕橋下就是醫院

▲北市一名男子違規將雙輪平衡車騎上高架橋，怎料重心不穩當場慘摔。（圖／擷取自Facebook／爆廢1公社）

圖文／CTWANT

這樣太危險！北市一名男子昨（8日）違規將「雙輪平衡車」騎上士林區的文昌橋，怎料突然重心不穩當場跌個狗吃屎，男子起身後非但沒有立即撿拾地上的掉落物，反而抄起球棒在高架橋上「逛大街」，荒唐行徑全被後方行車紀錄器拍下。

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」曬出影片，只見一名身穿黑色衣褲的男子，騎著雙輪平衡車大搖大擺地行駛在文昌橋上，經過地面伸縮縫時，男子當場失去平衡，踉蹌慘摔滾地一大圈，後方車輛也疑似遭追撞。

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沒想到，男子自摔後不但沒有立即起身，反而躺在地上朝天手舞足蹈，起身後甚至叼著菸、手握棒球棍，在車道上神態自若地「四處巡視」，還疑似跳起八家將，一點也不在意干擾了路況，不久才開始撿起掉落在路面的隨身物品。

▲男子慘摔後還拿著球棒在車道上逛大街。（圖／擷取自Facebook／爆廢1公社）

畫面曝光後，引起網友紛紛留言熱議，「這喝ㄎㄧㄤ了吧...不然就吃壞掉了」、「後面的車好衰」、「很棒的結尾」、「還好沒人倒楣的輾到他」、「不是啊，你不要命也別害人啊大哥」、「他還好嗎？我是說腦袋瓜子」、「誰給他的勇氣出門害人的」、「一定是三太子退駕了」、「不怕！橋下就是新光醫院了。」

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