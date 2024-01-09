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大陸 大陸焦點 特派現場

選前再出手！陸：研究中止ECFA農漁、機械等產品關稅減

▲▼進出口,上海洋山深水港,貨櫃（圖／CFP）

▲陸方打算進一步中止ECFA關稅減讓優惠。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸去年認定台灣對大陸存在貿易壁壘，宣布今年元旦起暫停《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）12個稅目產品的關稅減讓優惠。大陸商務部9日進一步表示，由於民進黨當局未採取任何有效措施，取消對陸貿易限制，反而搞政治操弄，相關部門正研究中止ECFA早收農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。

大陸商務部提到，根據國務院關稅稅則委員會2023年12月21日公告，自2024年1月1日起，大陸方面已對原產於台灣地區的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）協定稅率，按現行有關規定執行。

大陸商務部指出，自公告發布以來，民進黨當局未採取任何有效措施，取消對大陸的貿易限制，反而搞政治操弄，企圖栽贓甩鍋、迴避責任。

大陸商務部強調，目前，有關部門正依據ECFA相關條款和有關政策法規，研究進一步採取中止ECFA早期收穫農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。

大陸去年12月底公布貿易壁壘調查結果，並宣布終止丙烯、對二甲苯等12項ECFA（兩岸經濟合作架構協議）產品的關稅減讓。對此，行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮回應，陸方之作為係屬國際間認定之經濟脅迫，呼籲中方停止片面政治操弄，雙方應依WTO機制，隨時啟動協商解決。

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關鍵字：

ECFA海峽兩岸經濟合作框架協議

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