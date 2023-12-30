2023兩岸十大新聞（下）：陸推福建對台21條　台12產品中止ECFA

▲安徽集裝箱碼頭。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

2023年步入尾聲，回顧過去一年兩岸關係，可以說有所回暖卻也充滿變數，包括大陸推出惠台措施「福建對台21條」、認定台灣貿易壁壘、中止12項ECFA關稅減讓等。《東森新媒體ETtoday》整理2023年兩岸十大新聞，分上下兩篇推出，供讀者掌握重要資訊。

▲金門二膽上兵陳嘉壎離營失聯。（圖／記者林名揚翻攝）

金門二膽兵逃往大陸失聯

金門二膽上兵陳嘉壎3月9日離營，穿著救生衣游到中國大陸，途中被對岸海警救起並安置，失聯至今。金門地檢署以陸海空軍刑法罪嫌發布通緝，並致函法務部向大陸提出緝捕遣返請求。法務部則於4月初向大陸提出緝捕遣返請求。

對於陳嘉壎失聯一案，大陸國台辦多次表示「沒有可以通報的情況」。國防部副部長柏鴻輝曾在立法院備詢時表示，已向各部隊宣導教育，軍中並不允許此種情況，且強調如果是戰時，敵前逃亡是「死刑」。

▲習近平與宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）。（圖／達志影像／美聯社）

宏都拉斯與台灣斷交、與大陸建交

宏都拉斯外交部於3月26日上午宣佈與台灣斷交，結束雙方82年來的外交關係後轉投大陸懷抱，還發出聲明強調「台灣是中國領土不可分割的一部分」。外交部批評，大陸是製造區域緊張情勢不斷升高的元兇，我方會和理念相近國家，共同捍衛現狀。

建交2多個月後，宏都拉斯駐華大使館6月11日舉行開館儀式。另外，中國大陸國家主席習近平隔日與宏國總統卡蕬楚（Xiomara Castro）舉行會談，會後發表聯合聲明稱，方堅定支持並遵守一個中國原則，反對任何形式的「台灣獨立」。

▲12項被中止ECFA的產品 。（圖／記者蔡儀潔製圖）

陸認定台灣貿易壁壘、中止12項ECFA關稅減讓

大陸商務部4月12日對台進行貿易壁壘調查，調查期限截止日期為2024年1月12日，不過12月15日突然公告截至11月底調查結果，最終調查結論為「構成貿易壁壘」。

大陸12月21日進而宣佈，中止「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）部分產品關稅減讓，範圍涵蓋12項石化類產品，包括丙烯、對二甲苯等。不少業者坦言受到影響，陸委會向大陸喊出立刻停止政治操作，經濟部長王美花則表示，對我國產業影響有限，廠商有需要都會積極協助。

▲王滬寧在今年的海峽論壇大會宣布，制定《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見》。（圖／記者蔡儀潔攝）

福建對台21條、十項惠台大禮包

大陸官方9月釋出《中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》（以下簡稱福建對台21條《意見》），目標將福建建設成台胞台企登陸第一家園，譬如廈門與金門、福州與馬祖打造同城生活圈；泉州、漳州建設世界閩南文化交流中心等。

在該意見下，福建11月6日推出「惠台大禮包」，共有十項出入境政策措施，並將於2024年1月1日起實施，進一步促進福建與台灣人員往來、便利台胞在福建居住生活。內容包括廈金、福馬人員辦理出入境證件時限縮短至5個工作日、實行台胞證「網上辦」、「口岸辦」等。

▲台北市長蔣萬安率團出席上海雙城論壇。（圖／蔣萬安臉書）

疫後首場線下雙城論壇

新冠疫情睽違3年後，台北、上海今年8月重啟雙城論壇實體交流。台北市長蔣萬安在致詞時五度提到「雙城好、兩岸好！」，呼籲兩岸要在困難中摸索方向，在迷霧中冷靜思維，「我們更當珍惜這樣的論壇，務實的對話，理性的對話，誠懇的對話。」

雙城論壇上，北市府也與上海市政府就「減碳永續」、「會展產業」、及「羽球運動」等三項簽署合作備忘錄，蔣萬安和上海市長龔正親自見證簽署。

大陸國台辦旗下的「中國台灣網」刊登評論文章稱，雙城論壇是兩岸關係中的一顆「和平之樹」，蔣萬安擔任台北市長後，繼續與上海舉辦城市論壇，就是給這顆樹澆水，讓它長大、長高。