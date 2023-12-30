侯友宜：民進黨8年不廢掉ECFA　以前講糖衣毒藥「現在當補藥」

▲侯友宜30日出席電視辯論會。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對兩岸經貿議題，國民黨總統候選人侯友宜今（30日）表示，他會讓ECFA繼續走，但要有「兩岸監督條例」來監督，而民進黨執政8年不通過該條例，有心要做就趕快通過，以前講糖衣毒藥，現在當作補藥。

第16任總統候選人電視辯論會30日下午2時在公視登場。在第三階段，民進黨總統候選人賴清德第二輪提問，服貿10年前被太陽花學運擋掉，台灣經濟才有動能 不僅立足台灣，還行銷全世界，但侯友宜跟柯文哲重提10年失敗政策，要重啟服貿，目的何在？難道要把台灣再度鎖進一個中國市場？對台灣有利嗎？

賴清德也問，能源轉型方面，侯、柯都說沒能力處理核廢料，就不該用核電，結果現在不約而同要延役核電廠，且你們能源政策裡，核電要占比10％以上，這要蓋到核八，你們要蓋在哪裡？核廢料怎麼處理 ?

侯友宜回應時先表示，賴清德去上海講親中愛台，他剛講反廢死講老半天，但賴跟柯文哲態度模稜兩可，呼籲他們要講清楚點，要當國家領導人，路要講清楚，不要打模糊障，而他主張反廢死。

回到兩岸經貿議題，侯友宜說，民進黨每次講經貿都扯到政治，什麼事情都怪兩岸經貿造成很多事情不方便、國家陷困境；他的兩岸經貿政見，跟民進黨最大差別，是他布局全球，不是只有ECFA繼續走，但要有「兩岸監督條例」來監督，然8年了，民進黨不通過該條例，有心要做就趕快通過，8年不廢掉ECFA，以前講糖衣毒藥，現在當作補藥。

談核電，侯友宜說，民進黨2025非核家園跳票，經濟部長王美花也說做不到。侯強調，他從沒反對核電，核安做好、 核廢料妥善處理，一定可以用核電，但「我講成這樣，你們也沒有在聽」。