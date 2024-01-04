南華早報陸籍記者控「被禁採訪大選」　陸委會：要按採訪流程申請

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

香港《南華早報》一名大陸籍記者指出，台灣政府正實施一項新規，禁止持短期簽證來台的陸籍記者採訪、報導台灣的選舉。對此，陸委會發言人詹志宏表示，根據現行法規，大陸人民來台必須有明確事由，來台之後只能從事許可目的相符的活動，「這名記者若要來台採訪，就要按照採訪的流程來處理（申請）。」

詹志宏4日在例行記者會上提到，現在的法規規定，來自中國大陸的人民，申請來台必須有明確的事由，根據事由核准來到台灣後，只能從事與許可目的相符的活動。

詹志宏強調，這名記者若要申請來台灣採訪，就要依照採訪的流程來處理（申請），這是現行的規定。

▼南華早報的陸籍記者稱被禁止採訪大選。（圖／翻攝南華早報）



詹志宏也提到，香港、澳門媒體這一次有不少家來台採訪選舉，還有部分透過陸委會向中選會申請了採訪許可證，「因為他們要進入到相關的場所去採訪，這是沒問題的。」

據了解，任職於外媒的大陸籍記者若想來台短期採訪，必須向文化部專案申請，與一般大陸民眾來台向移民署申請的方式不同。

另外，詹志宏還說，之前有不少大陸學者也想來台灣觀選，透過台灣的NGO、台灣的學者詢問陸委會如何申請，包含北京、上海、福建的涉台學者都有，但到最後一刻卻沒有任何正式的申請案遞交，「我們很納悶，問了才知道，是他們的政府不准他們來。」