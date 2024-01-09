新北車掃力挺何博文、李坤城　林佳龍：兄弟這份情永遠放在心中

▲林佳龍陪同民進黨新北立委候選人何博文、李坤城進行車隊掃街拜票。（圖／翻攝林佳龍臉書，下同）

記者陳弘修／新北報導

2024總統暨立委大選本周末舉行投票，總統府秘書長林佳龍9日特別前往新北市陪同民進黨兩位立委候選人何博文、李坤城進行車隊掃街拜票。林佳龍表示，這兩位好兄弟，在他競選新北市長期間擔任發言人，在那段艱辛的日子陪著他南征北討，無役不與，這份情永遠放在心中，最重要的是，他們願意為了投入立委選戰，放棄競選議員，並且持續為台灣栽培新人，十分有魄力。

林佳龍表示，何博文是資深記者出身，兩人相識超過20年，2012年在總統蔡英文的勸說下投入政治，去年放棄競選連任議員，無私的全力牽成後輩，也成功讓新北市議員25席再增加至28席。

對於何博文此次參選新北第一選區，林佳龍表示，何博文對北海地區的產業和觀光非常重視，對於新北市的建設發展也有完整的藍圖，未來交通建設的四通八達和捷運路線的延伸，以及公路網能夠串聯北海岸是關鍵，拜託新北鄉親給何博文機會，讓他來爭取建設、用心照顧鄉親。

林佳龍以T-PASS通勤月票為例指出，這個政策也是何博文在林佳龍新北時期的競選團隊和當時的策略長王義川一起規劃爭取，現在也已經有高達3億人次的使用，因此，他特別拜託新北市第一選區的鄉親集中選票、全力衝刺，總統、立委選②號，讓北海岸建設更好。

在新北第三選區陪同李坤城掃街時，林佳龍也表示，很多鄉親告訴他有接到余天的拜票電話，請鄉親一定要支持李坤城順利當選。

林佳龍表示，新北第三選區的勝選密碼是「②③⑥」，總統支持②號賴蕭配、立委支持③號李坤城、政黨票投⑥號民進黨，李坤城在三蘆地區多年來認真打拚，為鄉親服務、為地方爭取多項建設，絕對是可以接棒余天的優秀人才，李坤城做事認真，懇請新北鄉親用選票肯定李坤城的真心打拚。

最後，林佳龍也強調，距離投票日只剩幾天，拜託大家持續催票、拉票，一起衝出最高得票率，讓總統賴蕭配過關、民進黨國會過半，也讓何博文、李坤城能夠雙雙當選。