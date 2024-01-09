國防部防空警報惹議　王鴻薇諷：明眼人都看得出是綠選情拉警報

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

國防部9日下午首度發布防空警報，指中國發射衛星飛越台灣南部上空，英文版卻誤植為「飛彈」（missile），也因時機接近總統大選，引發外界熱議。對此，國民黨立委王鴻薇就在臉書諷刺，「明眼人都看得出來，這不是國家警報，這是為民進黨的選情拉警報。」

王鴻薇表示，今天的國家級警報，在網路上一片罵聲，「明眼人都看得出來，這不是國家警報，這是為民進黨的選情拉警報，只是又要浪費多少納稅人的錢？」

對此，王鴻薇也提出三點質疑，第一， 這次發布的「衛星」國家級警報，與國家災害防救科技中心提供的「防空警報（飛彈空襲）」類別簡訊範例相同，但該類別涵括的災防型態僅有5種，包括飛彈落地、飛彈落海、空中解體（落海）、空中解體（落地）、警報解除，並無提及「發射衛星」，這也是為什麼，國防部的英文會寫飛彈。

第二，王鴻薇指出，中共從去年11月9日到今天之前，共發射八次人造衛星載運任務，其中三次在大氣層外飛越台灣上空，分別是11月9日、12月10日、12月30日。她質疑，這三次都沒發布國家級警報，偏偏選這次不但在發射日期早已在網站公告許久，還拿來大作文章，「這種選在投票日前的操作，到底是中共介選？還是國防部介選？」

第三，王鴻薇也喊話，請國防部說明，濫發這種國家警報，還把衛星當飛彈，除了對國家、國防部信任重傷，這些簡訊行政成本、人力成本，國防部都應該跟全民說明，國防部到底花了多少錢？