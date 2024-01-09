「破壞容易重建難」林淑芬推環保政績　李有宜合體陳佩琪車掃

▲選前倒數4天，林淑芬端出政績，李有宜則邀請陳佩琪掃街。（圖／翻攝林淑芬、李有宜臉書）

記者楊喬詅／綜合報導

選前倒數4天！新北市立委第2選區候選人分別為1號民進黨林淑芬、2號統促黨何淯笙、3號民眾黨李有宜，在最後階段紛紛加足馬力催票。林淑芬以現任立委優勢曬出歷年政績，並長期關注環境保護，監督生活環境安全，她也感嘆，「破壞容易重建難」，透過守護環境，就是守護人民的下一代。李有宜則邀請柯文哲夫人陳佩琪一同掃街，和選民大力催票。

林淑芬於臉書發文表示，除了爭取地方建設，她在中央更是為了人民權益，環境保護不遺餘力，並貼出歷年來為環境議題爭取的法案，如《礦業法》修法、制定國土三法等，進而建立土地使用管制的系統。此外她也揭發塑膠地墊塑化劑超標、六輕空汙自動監測設施造假等，「儘管環境不會說話，但淑芬一直站在環境這一邊，破壞容易重建難，淑芬守護環境，就是守護我們的下一代」，她也強調，自己與人民站在一起，守護環境永續，懇請民眾的支持。

李有宜則邀請陳佩琪醫師於1月9日下午5點半一起車掃拜票，從蘆洲區長安街193巷口停車場開始，邀請民眾至車掃路線與她們相見歡。此外，她也特別發文感謝韓國瑜相挺，「韓市長不只是政壇上有宜欽佩的前輩，韓市長的『莫忘世上苦人多』更是有宜在政治途中始終放在心上的一句話！」她也保證，若將來有幸進入國會，將與韓國瑜並肩作戰。