批綠不看受害家屬心碎表情　侯友宜：賴清德會修黨綱廢死主張？

▲侯友宜「死囚廢死，毒犯減刑，重犯縱放!?—賴清德要繼續護惡懲善嗎?」記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／新北報導

國三生在校被同校學生割頸、台北市議員王欣儀自掀胞姊被刺39刀錐心往事，「是否支持廢除死刑」在選戰最後階段，意外成為國民黨總統候選人侯友宜對民進黨總統候選人賴清德的每日一問。侯友宜今（9）日召開記者會，侯友宜表示，自己在第一線辦案多年，看盡無數被害者家屬的痛，要找回公平正義的價值，「你們沒看過家屬的痛徹心扉的樣子」，想要公道都喚不回；侯強調，只要司法程度走完，該做的事，一定會做到。

侯友宜直言，賴清德說廢不廢死，與中共介選有關，這個話傷了多少被害者與家屬，是在他們的傷口上撒鹽，賴清德用這樣的方式，讓被害者與家屬再度痛苦，賴要不要對他們說一句抱歉？

侯友宜說，自己一輩子都認為應該對好人要愈好，對壞人要愈壞，保護善良人，對壞人不手軟，但去年憲法法庭卻通過對於販賣一級毒品的人犯減刑，此外，憲法法庭還討論對於無期徒刑犯人假釋後若再度犯罪，傾向不再執行剩餘刑期，這就是寬容壞人，會讓民眾憂慮。

侯友宜還說，很多無期徒刑犯，都是殺人、綁架等重刑犯，既然現在已經輕判了，如果假釋後又再犯，卻可能不再執行剩餘的刑期，就等於是縱容再犯，到底是要保護好人還是壞人？他痛批賴清德對壞人太寬容、太厚道，對好人保護不周，民進黨完全不保護好人，只對壞人好，難怪台灣治安愈來愈壞，毒品愈來愈猖獗。

侯友宜指出，如果當選總統，他將成立緝毒署，向毒品宣戰，要嚴格查緝毒品，並從嚴追究犯罪者的犯行，嚴懲販毒者，並加強查緝幫派，司法要從重量刑，並與國際刑警組織合作，嚇阻境外毒品進入台灣，以及提供警察更有力的查緝毒品工具。

最後，侯友宜強調，面對廢死、反廢死以及毒品的問題，司法的公平正義一定要讓犯罪者付出代價，才可能遏阻犯罪，還給被害者公道，現在民進黨執政縱容壞人，如果他當總統，一定會對壞人壞一點，對好人好一點。

不過，國民黨強打反廢死議題，也遭質疑消費社會案件？侯友宜回應，賴清德答案就是支持廢死，民進黨執政八年，為何死刑遲遲未執行，就是實質推動廢死，民進黨黨綱寫很清楚，朝廢死路在走，八成民意都反廢死，而你賴清德站在八成民意對面，我侯友宜上任後，依法程序完備，該執行死刑一定執行

另外，出席同場記者會的國民黨不分區立委候選人吳宗憲也當場宣讀，國民黨執政後要推動多項修法主張，包括把運輸、製造毒品的犯行與販賣毒品犯行，分列在不同的條文，並從重處分；現行法律有期徒刑上限15年，最多可加重至20年，要修法提高為25年，並可加重至30年；無期徒刑終身不得假釋；加強監督獄政，從嚴審核外役監與假釋，避免申請浮濫；監督法務部嚴格執行死刑，只要程序完備就執行，不得以行政權干預司法權。