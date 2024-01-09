衛星、飛彈分不清！　侯友宜憂：一詞之差可能成兩岸引爆點

▲侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）



記者崔至雲／台北報導

國防部今（9日）下午突然連續發出國家警報表示中共發射衛星飛越南部上空，引發民眾緊張。對此，國民黨總統候選人侯友宜表示，警報上的中文寫著中共「衛星」飛越台灣南部，英文卻是「MISSILE」(飛彈)，兩者截然不同，這一詞之差，很可能變成兩岸的引爆點。

侯友宜強調，對於中共任何挑釁行為，他絕對不允許，並嚴厲譴責，不過民進黨政府做事情不能這麼隨便，不能釋放錯誤訊息，造成人民恐慌，雖然陳建仁跟國防部後來澄清，是口誤跟用字錯誤，但這一詞之差，很可能變成兩岸的引爆點。

侯友宜提到，稍早也看到，對於國防部發布的不正確資訊，賴清德卻說這是基於「民眾知的權利」，不要讓民眾有任何誤解。「但我要告訴賴清德，你們發布的錯誤資訊，才會造成民眾誤解，甚至恐慌」。

侯友宜表示，2022年的八月，中共飛彈飛越台灣上空，全台灣民眾卻沒有收到任何警報，當時國防部說「不構成危害」，所以未發布訊息，如今選舉快到了，明明中共發射的是衛星，國防部卻連發多則國家警報，陳建仁甚至在得到錯誤資訊的狀況下，公開說大陸發射飛彈，這不但是非常嚴重的國安危機，更把政府變成「放羊的小孩」，造成「狼來了」效應，萬一台灣真的遭遇危險而發布國家警報時，人民恐怕會懷疑「是不是政府又搞錯了？」

侯友宜問民進黨政府，到底是誰提供錯誤資訊給陳建仁？到底是誰把發射衞星搞錯成發射飛彈？到底是誰要求發布國家警報？若國防部認定是飛彈，為何沒有任何應變機制？若因此造成誤判，將造成多嚴重的國安危機？國安單位必須在24小時內調查清楚，公布真相。

話鋒一轉，侯友宜也說，這幾天也看到，對於民進黨立委羅致政的疑似不雅影片，還有跟蔡英文總統私底下的錄音被流出，引發各界議論。這攸關的不只是政治人物操守，更是嚴重國安危機，但根據媒體報導，明明調查局已檢測完畢影片真偽，卻不立刻公布，民進黨跟封存高端合約一樣，再次封存了調查結果，到底是為什麼？

不管是蔡總統的錄音檔外洩，或是民進黨政府把衛星搞錯成飛彈，這都是非常嚴重的國安漏洞，國安單位必須在24小時內調查清楚，敬告賴清德跟民進黨，立刻還給人民真相。