韓國瑜稱「礦工子怎當副總統」爆歧視爭議　國民黨急澄清批抹黑

▲前高雄市長韓國瑜。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／新北報導

近日前高雄市長韓國瑜在造勢場合助講時提及「礦工的小孩」一事，國民黨直言，被部分媒體惡意曲解、斷章取義，造謠韓國瑜歧視特定職業，意圖撕裂台灣選民營造仇恨。並批，綠營果然不抹黑就不會選舉，選舉奧步層出不窮！還原韓國瑜原文，強調的是如果沒有「中華民國的保護」，礦工的小孩 ，如何能參選總統，結果保護他參選的中華民國還被說成是災難？國民黨強調，這是絕對的曲解原意，惡意的製造族群對立。

國民黨澄清，韓國瑜在競選造勢中助講的原文是，「當賴清德說出中華民國是災難、中華民國憲法是災難的時候，已經沒有資格參選中華民國總統。沒有中華民國的保護、沒有政府的照顧，一個礦工的小孩，怎麼能當上中華民國的副總統？然後現在來準備參選中華民國總統，這是吃中華民國的飯、砸中華民國的鍋、斷中華民國的根，我們全力用選票唾棄賴清德。」

國民黨質疑，部分親綠媒體見獵心喜，刻意對韓國瑜的談話斷章取義，並造謠韓國瑜是職業歧視，大肆渲染經惡意剪接過的畫面，並搭配政論節目帶風向扭曲原意，栽贓抹黑韓國瑜的講話內容，這就是典型的假新聞。

國民黨堅決捍衛黨員清白，沒說過的話請綠營不要扣帽子，更不應該在選前一再使用奧步，為了影響台灣選民的投票意志無所不用其極，相信廣大選民必將睜大眼睛，看穿民進黨「不耍奧步就不會選舉」的伎倆，更加唾棄民進黨這種讓選風敗壞的惡質作為。