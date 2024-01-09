桃園捷運綠線北機廠進度超前　張善政：力拚115年通車更進一步

▲桃園市長張善政視察捷運綠線「北機廠工程」進度，陳宥廷主任(左一)隨同說明。(圖／捷工局提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市捷運綠線北機廠，位於桃園市蘆竹區與大園區交界，是捷運綠線的關鍵設施。市長張善政9日視察「北機廠工程」進度，聽取機電工務所主任陳宥廷簡報後表示，他上任後，市府及工程團隊克服種種困難，從幾乎零進度，到確認建物風貌設計、動工、完成基地整地，如今終於獲得初步成果，非常不容易，期力拚115年通車更進一步。

▲張善政致贈加菜金感謝第一線工程人員的努力。(圖／捷工局提供)



張善政也期勉包括市府捷工局、中興顧問、中華工程、韓國樂鐵、德國西門子等捷運綠線施工團隊持續努力，不僅北機廠要如期完工，高架段北段7站也要力拚在115年如期通車。張善政並特別致贈加菜金感謝第一線工程人員的努力，由工地主任蘇明智代表接受；施工團隊對於張市長的鼓勵表示是一道「溫暖的力量」。

▲冒著雨後工區泥濘環境前來視察，工程人員爭相和張善政市長合影。(圖／捷工局提供)

張善政說，如今捷運綠線北機廠進度超前，今(113)年底首列捷運綠線列車將運抵台灣至北機廠進行測試，預計明（114）年7月將上線來回試行測試，相信屆時市民朋友看見試行中的列車，對於捷運綠線的通車一定會有高度的期待，期勉市府團隊與工程團隊持續努力，不僅北機廠要如期完工，高架段北段7站也要力拚在115年如期通車。

捷工局長劉慶豐表示，北機廠為桃園捷運綠線通車的關鍵核心，佔地約15.34公頃，設有管理中心、維修廠、駐車廠及變電站等4棟核心設施及其他7棟共11棟建物，是整個捷運綠線運轉的重要指揮中心。

此外，北機廠基地條件非常嚴峻，高達90萬方土方量的整地工程，成為整個工程推進中最大的挑戰，因此在工期、成本及天候等因素下，市府決定採用淺層拌合工法，在8個月內順利完成15公頃基地整地工程。

劉局長也說，相較去（112）年初北機廠一片素地的景象，如今廠區的土木建築工程皆已全面展開，待今年10月台電完成161KV高壓電迴路開始供電，以及12月韓國製造首列車順利進廠測試等目標達成後，115年高架段北段（G11站桃園藝文特區至G32站銜接機場捷運A11站）有望能夠順利通車。

包括市議員錢龍、王仙蓮、徐其萬、游吾和、市府秘書長詹榮鋒、捷工局長劉慶豐、經發局長張誠、地政局長蔡金鐘、觀旅局專委陳琬瀅、大園區長余誌松、桃園捷運公司總經理莊英震、桃園航空城公司總經理洪秀寬、中興工程顧問計畫經理高煒城、中華工程董事長周志明、韓商現代樂鐵桃園捷運綠線總經理邊永均、德商西門子交通運輸執行長石台恩、桃園捷運綠線GM01標聯合承攬計畫經理許文貴等均一同視察。