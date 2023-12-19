桃園捷運綠線工程研討會　捷工局：115年通車至藝文特區

▲市長張善政為研討會揭開序幕。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運綠線工程研討會暨112年成果發表會，19日於長庚國際會議中心舉行。市長張善政表示，捷運綠線是桃園市政府自辦的第一條捷運線，服務範圍涵蓋八德、桃園、蘆竹、大園及航空城等地區，是桃園市民非常期待的重要工程，卻也是最具挑戰性的公共工程之一。

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▲展示年度成果及列車模型。（圖／記者楊淑媛攝）

張市長說，自動工起，在捷運局及專業團隊的通力合作下，克服許多工程挑戰，包含穿越中山高速公路、跨越高鐵、採用全國最大的潛盾機進行地下隧道挖掘、在路幅僅有15公尺的桃園火車站前道路掘進、保護市級古蹟採繞行方式等，都是相當寶貴的工程經驗。

▲捷運綠線預定通車規劃。（圖／捷工局提供）

由於，便捷的交通建設，是城市進步的動力。桃園市政府積極建設多條綠色軌道，延續規劃桃園捷運的第二階段路網，目前青埔線(青線)刻正辦理可行性研究；桃園棕線延伸線(棕線)綜合規劃已於10月經交通部有條件通過；綠線中壢延伸線綜合規劃報告已在今年7月經交通部、11月經國發會審查通過；中壢平鎮線(橘線)可行性研究也將於近期決標，使桃園軌道路網一一實現。

對於桃園市政府自辦的首條捷運綠線，全長27.8公里，捷工局長劉慶豐表示，115年通車至桃園區藝文特區、117年通車到桃園區大廟景福宮，捷工局有達成任務的決心。另外，針對這條屬於全體桃園市民的捷運綠線，目前各車站都在陸續完成中，希望邀請市民朋友一起參與捷運綠線主線車站的命名活動。

車站命名i-Voting預計將從明年一月開跑，並於三月邀請全民一同投票，為了鼓勵市民朋友多多共襄盛舉，捷運局也規劃了機票或飯店住宿等好禮，期待市民朋友踴躍參與。

研討會上，捷運局除了針對「桃園捷運綠線G07車站文資處理」、「現代樂鐵的氫能源電車技術概觀」及「全台首例都會區中圓潛盾隧道工程」工程技術進行研討，也針對階段性成果提出成果展示及說明，並展示將於113年12月抵達台灣的捷運列車模型。期盼與產業專家及相關工程單位共同研討軌道工程技術，以持續促進軌道技術發展，並與桃園市民及各界分享綠線工程執行過程中的工程經驗。