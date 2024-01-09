南消第三大隊2023年成功搶救334位民眾　消友會頒發獎勵

▲台南市消防之友會第3辦事處，表揚2023年南消三大隊執行救災、救護工作辛勞，由處長邱進煌頒發搶救災害及緊急救護工作績優獎勵金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防之友會第3辦事處，為表揚2023年執行救災、救護工作辛勞，特由處長邱進煌於9日第三大隊勤教會議上，頒發外勤執行搶救災害及緊急救護工作績優獎勵金。

台南市消防局第三救災救護大隊2023年共計執行救災案件680件及救護案件9041件，成功挽救334位民眾(8位火警受困民眾、1位落水患者及車禍救助案件5位患者、到院前心肌梗塞患者15位，OHCA患者康復出院6位及院前低血壓、低血糖患者給予積極輸液及藥物治療共299位) 。

第三救災救護大隊陳坤宗大隊長表示，台南市消友會第3辦事處是由眾多熱心公益的公司行號及民眾所組成，是三大隊最有力的後盾，近年來協助第三大隊致力推行消防安全之宣導、增進消防人員之保險福利、充實裝備及器材，進而保障民眾生命財產安全，也讓消防局各項消防救災救護的推動工作上讓消防人員感受到社會溫馨的支持與安心感，增添無比消防士氣，造福市民維護安全。

消防局長李明峯表示，消友會是消防局最有力的後盾，有消友會的鼓勵、獎勵，讓消防人員更安心執行各項消防工作，減少市民生命財產損失。