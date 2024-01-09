挑戰與榮耀同行！　南消新進人員臨危不懼為安全而訓

▲台南市消防局為讓新進消防人員，能快速地熟悉且精進各項消防技能，確保自身及市民安全、提升執勤能力，8日起辦理為期2天的消防學科及術科訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局為讓新進消防人員，能快速地熟悉且精進各項消防技能，確保自身及市民安全、提升執勤能力，8日起針對由其他縣市調至台南市服務的新進人員51名學員，辦理為期2天的消防學科及術科訓練。

此次的培訓活動針對新進消防人員的實際需求，包括但不限於現場應變、火場救護、防護裝備使用等方面的訓練，更強化新進消防人員的團隊協作觀念。透過團隊合作的訓練項目，期望每一位成員都能夠熟悉並信任彼此，形成高效的應變機制。這將有助於提升整體隊伍的應變速度和協同作戰的能力，以應對各種緊急情況。

市長黃偉哲表示，新進消防人員是台南市消防的未來，他們的培訓「質」、「量」與市民生命財產安全息息相關，也是提升市政形象的重要環節。期許新進成員在培訓中認真學習，勇於面對挑戰，保持良好的專業態度，勇往直前。

消防局局長李明峯表示，新進人員是消防隊伍的新生力量，是台南市安全的守護者。希望新進成員在培訓過程中保持高度的專業熱忱，認真學習各項技能，將最新的技術應用於實際工作中，以提高應對各種緊急情況的效能。