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南消「綠蠵龜」　搶救民眾生命財產就靠他們「歸群」

▲台南市消防局歸仁分隊跟高級救護隊全體人員組成「綠攜歸」團隊，象徵攜帶大家平安歸來。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局歸仁分隊跟高級救護隊全體人員組成「綠攜歸」團隊，象徵攜帶大家平安歸來。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

什麼！南關線最近有一群綠蠵龜出沒！原來這龜（歸）群是台南市消防局歸仁分隊跟高級救護隊全體人員組成，台南綠能園區座落歸仁沙崙，歸仁分隊的救助頭盔是顯眼的綠色，執行救助時背起救護包像極了綠蠵龜，諧音「綠攜歸」象徵攜帶大家平安歸來。

▲台南市消防局歸仁分隊跟高級救護隊全體人員組成「綠攜歸」團隊，象徵攜帶大家平安歸來。（圖／記者林東良翻攝，下同）

歸仁高救隊這幾年來專精於緊急救護知識與技能，2023年到院救活率超過30％，為全台南之冠。近期台南市政府消防局發起「向城市英雄說出心裡話」活動，1月8日起至19日止，也請各位市民踴躍走進消防隊留言，歸仁高救隊說：「您的鼓勵是我們堅強的後盾，我們會持續精進救災救護技能，保護市民安全」。

市長黃偉哲表示，台南高鐵站所在的歸仁區，也是沙崙智慧綠能科學城所在地，附近有學校、大型商場、工研院、中研院、住宅區等，未來還有醫院進駐，生活及交通機能日漸完善，帶動南關線人口數增加，該區消防救災能量更是重要，除了感謝歸仁分隊「綠攜歸」們的付出，也感謝各消防人員的努力，讓市民能安居樂業。另外「2024台灣燈會在台南」分別在「高鐵展區」及「安平展區」兩大展區，主燈「龍來台灣」，歡迎大家今年春節「龍來台灣、龍來台南」，並預祝各位市民龍年行大運。

▲台南市消防局歸仁分隊跟高級救護隊全體人員組成「綠攜歸」團隊，象徵攜帶大家平安歸來。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，歸仁高救2020年1月成立迄今，救人無數，2022年11月歸仁推行OHCA救護雙軌制後，現場即可插管、電擊、給藥。與台南市醫療指導醫師團努力之下，統計2022/11-2023/10月OHCA(到院前心肺功能停止)送醫件數共89件，其中ROSC（自發性血液循環回復）達31件，救活率高達34.8％。2023年汰換消防車輛及購置新式器材，2024年再補充人員給歸仁分隊，整體消防戰力提升。年關將近，台南市防災不打烊，繼續守護市民安全。

南消第五大隊長鄭誌峰表示，歸仁分隊由15名消防員與8名高級救護技術員組成，編制共23人，另領有高級技術救護員證照就有12位，比例相當高。隊上有多位救助及火搶教官，還有南關線消防人員唯一領有民航局證照的無人機飛手，救助器材車與消防水庫車也汰舊換新，救災能量充足。農曆新年即將到來，防災觀念不可少，呼籲市民出遠門前務必檢查瓦斯及水電是否關閉，以維護居家公共安全。

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