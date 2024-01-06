強化社會消防安全網　南消五大隊防災親子同樂會向下紮根！

▲台南市消防局第五大隊特與市府各局處、市議員林燕祝服務處及東橋社區管委會聯合會等，共同舉辦強化社會安全網、防災暨親子同樂會，吸引大小朋友一起參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

最近日本發生大地震，接續海嘯、震災、火災等災害，為提升民眾防災意識，在新的一年裡，台南市消防局第五大隊特與市府各局處、市議員林燕祝服務處及東橋社區管委會聯合會等，共同舉辦強化社會安全網、防災暨親子同樂會，號召大小朋友一起參與，度過有意義並充實的週末。

此次防災宣導目的在於消防局防火、防災宣導政策，使兒童體驗穿著小小消防衣、駕駛小小消防車並進行實際射水，實際體驗消防人員救災工作項目，同時亦教導如何播打119電話、防火、防災等常識宣導，以期達到從小就具備消防常識，家長也可藉此同步獲得防災宣導常識，強化防火防災宣導效果。

本次防火宣導時間適逢元旦後第一個週末，小朋友跟家長非常踴躍參加活動，消防局也特別準備了小型消防滅火器水槍、消防回力車、消防車扭蛋等防災小禮物，讓孩童能更了解消防工作特性及內容。

市長黃偉哲表示，春節將屆，提醒市民朋友「多一份消防安全常識，增一分居家生活安全」。藉此活動過程體驗消防工作，並向小朋友及家長傳達裝設住宅用警報器、防火防災等觀念宣導，希望民眾能提升災害之預防及應變能力，增加防火、防災及逃生知識，保護自己也保護家人。





消防局李明峯局長表示，消防單位平時除了救災、救護工作外，更重要的是落實防災宣導，藉由社區互動活動，讓民眾、小朋友至現場體驗消防與防火宣導教育，落實防災教育向下紮根之目標，透過消防體驗，增加緊急應變作為，以達減災、甚至無災的期許。

五大隊長鄭誌鋒表示，日前日本發生大地震，發生海嘯、震災、甚至火警，災害是多重且不可預測性，唯有透過平時防火防災宣導，讓民眾透過消防互動，學習災害應變意識與如何緊急應變，才能實現減災之目標。