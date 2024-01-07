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南消東門義消中隊救助技能再進化　藤山繩索救援訓練山難援安全快速

▲台南市消防局東門中隊，新的一年移師彰化藤山步道，實施繩索救援訓練以強化團隊合作、提升災害緊急救援技能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局東門中隊，新的一年移師彰化藤山步道，實施繩索救援訓練以強化團隊合作、提升災害緊急救援技能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024嶄新的一年，台南市消防局東門中隊，為持續提升災害救助及器材運用水平，專業訓練持續辦理，新的一年東門中隊移師彰化藤山步道，實施繩索救援訓練以強化團隊合作、提升災害緊急救援技能。

▲台南市消防局東門中隊，新的一年移師彰化藤山步道，實施繩索救援訓練以強化團隊合作、提升災害緊急救援技能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這次訓練課程不僅包含基本繩結與系統的架設，更是加入籃式擔架的救援運用，以籃式擔架結合繩索救援系統，藉此進行山谷墜落人員救出之應用。結繩的結打係為系統架設的基本，因此除了熟悉結打方法之外，同時也要知道各種繩結的運用時機，如此一來才能配合鈎環、分力盤、制動器、滑輪等，架設一套有效且安全的繩索救援系統，同時配合各種運送器材例如籃式擔架等，以快速且安全的方式進行受困人員之救助。

▲台南市消防局東門中隊，新的一年移師彰化藤山步道，實施繩索救援訓練以強化團隊合作、提升災害緊急救援技能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次參與訓練的每位夥伴無不聚精會神地聽講，更是積極的參與繩索架設的實作。東門中隊的夥伴歷經多次的繩索訓練之後，不僅增進正確的救災觀念，同時不斷地提升技術，每位夥伴也在訓練之中培養彼此的默契，當面臨災害之時，方可以專業的技術配合無間的默契，運用最有效率的方法將人員進行脫困，以發揮最大救災價值，創造安全的韌性城市。

消防局第七大隊大隊長石家源指出，提升災害救助技能是必須的，面臨災害救助之時，唯有專業的救災技術與裝備，方可拯救百姓於災害之中。

▲台南市消防局東門中隊，新的一年移師彰化藤山步道，實施繩索救援訓練以強化團隊合作、提升災害緊急救援技能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，肯定團隊在山訓中的卓越表現，特別是在運用各種器材進行救援方面，展現出色的技能和團隊協作精神，他鼓勵團隊在未來繼續努力，不斷提升自身素質，為城市提供更全面、更有效率的救援服務。

市長黃偉哲親自讚許這次訓練，感謝無私的民力夥伴，在工作之餘參與各種災害搶救及訓練，即使警力有限的狀況下，尚有無限的民力支援，讓府城成為一個幸福安居的城市。

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