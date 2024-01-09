工程師年收破150萬！　女友卻逼換工作「早8晚5、年薪180萬」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名工程師年收破150萬，需要日夜交替輪班，於是女友狂催他換早八晚五的工作，但同時又要求年薪超過180萬；面對女友不斷地情緒勒索，他不知該如何是好。而網友們看完，一面倒勸他放生另一半。

網友昨在Dcard發文吐苦水，「我已經34歲了，女朋友要我換一份工作。我的工作是工程師，早上8點到晚上8點，日夜交替輪班，星期六偶爾要上班，月薪6萬5，加班費2萬左右，去年年終7個月+獎金1.5個月，所得共157萬。」

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不過，女友認為，這樣的工時不符合人性，且薪水不夠高、無法養家，所以希望他能換工作。這讓原PO十分為難，直言「我本身只是大學畢業、沒碩士學歷，也不是國立大學，工作經驗只有這一份輪班工程師，如果我離職了，可能找不到更好的。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

他無奈表示，「女友希望我找個早八晚五的工作，年薪180萬以上；但依照我的能力、經驗，根本不可能找得到，然後她又每天情勒，說不能結婚、要分手之類的。現在過得好痛苦啊...我該怎麼辦？」

對此，網友們清一色勸原PO分手，直言「你女朋友要不是沒出過社會，不了解台灣的就業市場，就是下定決心要跟你分手。你讓她去找找，看哪個職缺會這樣開」、「建議放生，不需惋惜，你可以繼續在自己的領域逐步向上，她可以繼續幻想她的粉紅泡泡不被戳破，對雙方都好，然後對你更好」、「女友的問題+1，她有賺這麼多嗎？講得好像很容易一樣」、「建議換一個女朋友」、「跟沒常識的人結婚要確定欸，感覺是養在溫室裡的小公主」、「建議分手，這種女人怎麼樣都不會滿足，科技業現在冷凍，很難找工作」。