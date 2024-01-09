　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

工程師年收破150萬！　女友卻逼換工作「早8晚5、年薪180萬」

▲▼台北市,信義區,上班族,工作,忙碌,白領,白領階級。（圖／記者周宸亘攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名工程師年收破150萬，需要日夜交替輪班，於是女友狂催他換早八晚五的工作，但同時又要求年薪超過180萬；面對女友不斷地情緒勒索，他不知該如何是好。而網友們看完，一面倒勸他放生另一半。

網友昨在Dcard發文吐苦水，「我已經34歲了，女朋友要我換一份工作。我的工作是工程師，早上8點到晚上8點，日夜交替輪班，星期六偶爾要上班，月薪6萬5，加班費2萬左右，去年年終7個月+獎金1.5個月，所得共157萬。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，女友認為，這樣的工時不符合人性，且薪水不夠高、無法養家，所以希望他能換工作。這讓原PO十分為難，直言「我本身只是大學畢業、沒碩士學歷，也不是國立大學，工作經驗只有這一份輪班工程師，如果我離職了，可能找不到更好的。」

▲生氣、脾氣、暴躁、吵架。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

他無奈表示，「女友希望我找個早八晚五的工作，年薪180萬以上；但依照我的能力、經驗，根本不可能找得到，然後她又每天情勒，說不能結婚、要分手之類的。現在過得好痛苦啊...我該怎麼辦？」

對此，網友們清一色勸原PO分手，直言「你女朋友要不是沒出過社會，不了解台灣的就業市場，就是下定決心要跟你分手。你讓她去找找，看哪個職缺會這樣開」、「建議放生，不需惋惜，你可以繼續在自己的領域逐步向上，她可以繼續幻想她的粉紅泡泡不被戳破，對雙方都好，然後對你更好」、「女友的問題+1，她有賺這麼多嗎？講得好像很容易一樣」、「建議換一個女朋友」、「跟沒常識的人結婚要確定欸，感覺是養在溫室裡的小公主」、「建議分手，這種女人怎麼樣都不會滿足，科技業現在冷凍，很難找工作」。

ET快訊
罹癌王「有6症狀」多已中晚期！　醫勸三類食物快戒
罔腰崩潰哭訴「走不出來」！　老公心疼照顧：前任還是不放過
工程師年收破150萬！　女友卻逼換工作「早8晚5、年薪180
泰逆子訂製「2具鐵棺材」！把父妹塞入丟進池塘　活活淹死
貳樓發「國家級飢餓警報」！小編：該不會要開始練習科目三
國家警報響！百靈果凱莉看成「越南上空」　千人迴響

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫情升溫！選前之夜恐增病毒傳播風險　羅一鈞：人潮聚集建議戴口罩

工程師年收破150萬！　女友卻逼換工作「早8晚5、年薪180萬」

貳樓發「國家級飢餓警報」！小編嘲：該不會要開始練習科目三

30歲單身沒車房　下班在家打電動「很可悲嗎？」一票羨：炫耀文

大陸西昌衛星中心發射近200次！PTT疑惑：為何今天突用警報嚇人？

客人不願用手機點餐！店員不爽嗆「死老百姓」　網轟：還收服務費

叼菸騎平衡車！阿伯下秒「過橋慘摔」　網暖喊：不怕橋下就是醫院

帥哥會喜歡普女嗎？　男網友曝「1關鍵」答案超誠實

妹子逛好市多見1景象！住歐洲親戚大讚：身在台灣很幸福

強冷氣團要來了！明晚「中部以北下探10度」　連凍2天回溫時間曝

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

越南妹子幫洗頭+洗身體　只穿內褲享受「殘廢澡」

要女娃！1兒爸揭3胞胎性別　連2藍氣球...瞬間結屎臉XD

阿拉斯加航空客機艙門找到了！　地方鄉親找門起手式：先找院子

疫情升溫！選前之夜恐增病毒傳播風險　羅一鈞：人潮聚集建議戴口罩

工程師年收破150萬！　女友卻逼換工作「早8晚5、年薪180萬」

貳樓發「國家級飢餓警報」！小編嘲：該不會要開始練習科目三

30歲單身沒車房　下班在家打電動「很可悲嗎？」一票羨：炫耀文

大陸西昌衛星中心發射近200次！PTT疑惑：為何今天突用警報嚇人？

客人不願用手機點餐！店員不爽嗆「死老百姓」　網轟：還收服務費

叼菸騎平衡車！阿伯下秒「過橋慘摔」　網暖喊：不怕橋下就是醫院

帥哥會喜歡普女嗎？　男網友曝「1關鍵」答案超誠實

妹子逛好市多見1景象！住歐洲親戚大讚：身在台灣很幸福

強冷氣團要來了！明晚「中部以北下探10度」　連凍2天回溫時間曝

越捷航空入選全球最安全航空公司　1／17台北直飛富國島

虛幣平台ACE交易所創辦人涉詐　金管會要求說明不排除開罰

侯友宜「回嘉」辦造勢2.5萬人力挺　蕭萬長喊話：投藍不白投

罔腰崩潰哭訴「走不出來」！　老公心疼照顧：怎麼前任還是不放過

快訊／出勤率96.8%　PLG職籃鐵人蔡文誠100場出賽達標

黃少谷弟媳「假懷孕」被拆穿　怒揍弟弟：太過癮了！

快訊／新北五股重大車禍！機車撞行人　騎士滿臉血命危

罹癌王「有6症狀」多已中晚期！醫勸3類食物快戒

李杏單身3年被逼急了！　二度求月老認「有聊天對象」

新北車掃力挺何博文、李坤城　林佳龍：兄弟這份情永遠放在心中

生活熱門新聞

「不會想去第二次」的台灣景點？網秒投1處

連收4則「國家級警報」！一票嚇壞

接到盧秀燕來電！　35歲女抽到台中千萬好宅

過年後「安靜離職」　5星座上榜

好市多排骨「驚藏刀片」！10歲女童舌頭遭刺傷

今全台有雨！　明挑戰「寒流」最冷時間曝

許多年輕人挺柯　醫：這種人無法領導國家

嘿咻5分鐘就出來！他「軟掉才抽離」結果慘了

鄉民狂湧PTT問卦瞬間飆6萬人：以為飛過越南

「中國發射衛星」警報狂響！PTT洗版狂問：為啥飛彈沒警報

高鐵上一幕！　留言一面倒「我也這樣」

吳欣盈《夜夜秀》猜物價慘輸　精準看出柏金包價值

明直逼「寒流」　連2天恐跌破8℃

4星座「越喜歡你越冷漠」超虐心！

更多熱門

關鍵字：

工程師、薪水、女友、網友、分手

讀者迴響

熱門新聞

「不會想去第二次」的台灣景點？網秒投1處

綜藝天王涉性侵閃電宣布停工！松本人志出事了

鳳梨突開炮影射「愛滋夫妻檔」　罔腰崩潰：我心力交瘁

快訊／國防部首發布防空警報　偵獲中國衛星飛越南部上空

YouTuber蒼藍鴿結婚了！「高顏值辣妻正面」曝光

連收4則「國家級警報」！一票嚇壞

接到盧秀燕來電！　35歲女抽到台中千萬好宅

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

央視：發射「長征二號丙火箭」　將「探針衛星」送入軌道

27萬粉網紅打架慘死！團隊沉默一周證實

雞排第3名！10大食物「正殺害腎臟」　醫：你都有在吃

過年後「安靜離職」　5星座上榜

好市多排骨「驚藏刀片」！10歲女童舌頭遭刺傷

好心勸友竟被割喉！南投男慘死派出所前

今全台有雨！　明挑戰「寒流」最冷時間曝

更多

最夯影音

更多
笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X
媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面