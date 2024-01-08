綠白麻豆較勁！賴清德尷尬遇成群柯粉　民眾拿「美德旗」與柯文哲揮手

記者袁茵、呂晏慈／台南報導

民眾黨總統候選人柯文哲啟動全台大車掃，7日在高雄車掃與造勢後，8日上午再到高雄大社、岡山車掃，下午拉車至台南麻豆。相較於昨天在高雄市區的熱度，岡山人氣略為冷清，而下午拉車到台南，因為前面行程延誤的關係，硬是延遲了至少40分鐘才抵達麻豆，與同時間在麻豆的民進黨總統候選人賴清德隔空較勁。

柯文哲自2日啟動全台車掃行程，8日來到第7天，今上午持續在高雄大社、岡山車掃，下午則拉車到台南新營、佳里、麻豆，原本預計是下午2時啟程、4時結束並逛麻豆夜市；而賴清德則於下午4時40分左右也在麻豆車掃，若按照原本時間規劃來看，兩人時間是完美錯開，前腳一走、後腳馬上跟上。

▲民眾黨總統候選人柯文哲8日上午高雄大社、岡山車掃。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲上午在大社、岡山車掃，由於早上9時就出發，加上今為平日非假日，在路上民眾原本就不多的情況下，人氣明顯減少，只有少數拿著旗子的支持者固定站在幾個路口。

而柯文哲下午2時抵達台南新營太子宮，許多等待已久的粉絲在廟前大跳改編版「炸裂舞」，喊話要「票投柯文哲」，且還有人自發性角色扮演成阿凡達、恐龍裝，創意十足；結果因為不斷跳點車掃，造成要上高速公路時，柯文哲都得更換座車，導致行程嚴重延遲，直至下午4時46分左右才準備進行麻豆車掃，與賴清德大撞時間。

▲民眾黨總統候選人柯文哲8日下午台南新營車掃。（圖／記者袁茵攝）

且柯本人還沒到時，座車已經先抵達麻佳路一段的停靠點，而前面不到500公尺的距離，賴清德車隊剛好從前方的中山路緩緩經過，場面尷尬。

賴清德今天下午重回政治發跡地台南車隊掃街，陸續陪同立委王定宇、林俊憲、陳亭妃、林宜瑾、郭國文拜票，在永康街車掃時，特別「路過」前議長、立委候選人李全教競選服務處，前導車高聲嗆聲「對抗黑金」，李全教競總前的支持者則舉倒讚回應，火藥味濃厚。

結束永康車掃行程後，賴清德陪同子弟兵郭國文前進麻豆拜票，以「老市長」身份向支持者請託，有不少民眾手舉粉色、綠色競選旗幟表達支持，不過行程間同樣發生意料之外的小插曲，當賴清德車隊行經麻學路時，正好遇上等候柯文哲車掃的民眾黨支持者們，柯粉手舉淺藍旗幟高呼「台灣的選擇柯文哲」，綠營前導車則高呼「賴清德凍蒜」，當街拚場較勁。

不過，最後賴清德與柯文哲車隊並沒有擦肩而過，由於賴清德比柯文哲還早出發，所以部分民眾還拿著「美德旗」揮舞，就馬上看到柯文哲本人，疑似錯亂到忘記收起來，進而拿「美德旗」向柯文哲打招呼，而柯則未多做回應。

▼民進黨總統候選人賴清德、民眾黨總統候選人柯文哲8日下午都到台南麻豆車掃，賴清德車隊經過柯粉時，柯粉在底下狂喊「台灣的選擇柯文哲」。（圖／記者袁茵攝）

▲民眾黨總統候選人柯文哲8日下午台南麻豆車掃，民眾向柯揮手喊加油。（圖／記者袁茵攝）

▼由於民進黨總統候選人賴清德前腳才剛走，有民眾拿「美德旗」揮舞。（圖／記者袁茵攝）