遇超狂支持者後腦杓剃「3號」標誌　侯友宜讚：這髮型很OK吧！

▲侯友宜支持者將後腦杓剃上「3號」標誌。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜）



記者詹宜庭／台北報導

彰化一名理髮師在網路上發出，他將客人後腦杓剃上民眾黨總統候選人柯文哲肖像，兩側還留有「1號」圖像的成品，熱血行徑引發網友熱議。無獨有偶，國民黨總統候選人侯友宜今日也在臉書發文說，他到高雄瑞豐夜市掃街時，有位年輕朋友從「頭」到腳支持他，將後腦杓頭髮剃成「3號」標誌，逗趣問「這髮型如何？很OK吧！」

侯友宜今日在臉書發文表示，昨日跟台北市長蔣萬安一起到高雄瑞豐夜市，不管是攤商朋友，或是逛街的全家大小、青年同學們，大家真的有夠挺，遠遠就比出3號「OK」手勢，對著他大喊凍蒜。特別的是，有位年輕朋友真的是從「頭」到腳支持他，將後腦杓頭髮剃成「3號」標誌，逗趣地問「這髮型如何，很OK吧！」

侯友宜說，整趟夜市逛下來，握手與自拍只是基本，許多好朋友更二話不說，直接給他大大擁抱，南部鄉親的熱情真的太暖心也太感動。距離選舉還有5天，繼續用這股快樂跟熱情，一起帶給台灣改變，迎向幸福的未來。

不過，依據《公職人員選罷法》規定，政黨及任何人不得於投票日從事競選、助選或罷免活動，違者將處以新台幣50萬以上500萬元以下罰鍰。若投票日當天佩戴有候選人姓名、號次、影像等資訊的宣傳物品，恐涉及助選，屬違法行為。因此，選委會也提醒，若民眾後腦杓刻著候選人圖像，必須遮蔽，否則將構成競選或助選，不僅觸法，也不能入內投票。