游顥緊咬「公益白米賄選」　蔡培慧批荒謬：團體也感謝游

▲蔡培慧今天出示澄清圖卡。（圖／蔡培慧辦公室提供）

記者呂晏慈／台南報導

國民黨南投二選區近日掀起「白米論戰」，立委候選人游顥今（8）開記者會指控，對手民進黨立委蔡培慧國會主任李柏萱，是「拿公益白米做賄選」的源頭。蔡培慧再度秀出當日慈善機構的活動發文，她強調，這次的活動公益團體有特別發文感謝「游顥服務團隊江秀春」，游顥也參與其中，但他卻將公益活動抹黑成賄選，真的太荒謬。

蔡培慧指出，游顥團隊成員林秘書及余村長都帶團去中國落地招，涉嫌中資介選，列被告20萬交保，游顥在登記為立委參選人第二天發放廚餘桶，這是在競選期間，檢調也已經立案調查，游顥才應該出面說明清楚。

另一方面，蔡培慧競選辦公室主任曾琮愷與立法委員洪申翰，6日已由律師張菡容陪同至南投地檢署，按鈴控告游顥發送多份不實競選文宣，意圖使人不當選。

曾琮愷表示，6日一早就接到社工師的電話，表示許多參加活動的獨居、弱勢老人，遭到傳喚調查，他們平常就是獨居者，還要一個人面對如此煎熬、無奈的事情，感到相當不忍心，請求游顥議員，在選舉倒數的階段，不要連弱勢的獨居老人都欺負。

洪申翰表示，針對賄選案，游顥在集集贈送價值超過200元的廚餘桶，已經立案偵查中；針對中資介選案，游顥競選團隊2位成員，林女士、余女士，帶團赴中招待，要求鄉親投票給特定候選人，列被告交保，南投地檢署也已證實。

張菡容說明，包裝米是公益團體提供，轉送給其他公益單位使用，且時間早在去年10月，與選舉絕對無關，更不是游灝陣營說的賄選，游灝陣營在競選期間發送價值顯然超過30元的廚餘桶，才是涉嫌賄選的行為，游灝競選團隊成員林孟麗在選舉期間接受中國落地招待，已列為被告交保，明顯有中資介選情事。