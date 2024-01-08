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林德福喊「請投139」　莊銘淵求支持226！陳愷寧：一起比出OK

▲林德福（左）、莊銘淵（中）、陳愷寧（右）。（合成圖／翻攝自Facebook／林德福、莊銘淵、永和新希望 陳愷寧） 

▲林德福（左）、莊銘淵（中）、陳愷寧（右）。（合成圖／翻攝自Facebook／林德福、莊銘淵、永和新希望 陳愷寧）

記者曾筠淇／綜合報導

第11屆立法委員選舉將在1月13日舉行，其中新北市第9選區共有3人參選，包含國民黨林德福、民進黨莊銘淵和台灣維新陳愷寧。現已進入選舉最後階段，3位候選人無不全力衝刺，懇請選民支持，爭取該區立委席次。

現任立委林德福在地深耕多年，今年挑戰7連霸。雖新北第9選區被視為藍營票倉，但他仍勤跑行程、拜票，6日時還透過臉書粉專再拉票，「立委請投『1』號林德福！總統『3號』侯康配！政黨票『9』中國國民黨」，他們不只要實現政黨輪替，更要爭取立法院席次過半。

民進黨的莊銘淵則在6日就預告了賴清德和蕭美琴「我們一起『在路上』」的全國車掃行程，並請大家支持「2號賴清德蕭美琴、2號莊銘淵、6號民主進步黨」，爭取總統勝選、國會過半。

台灣維新陳愷寧這幾天也重新開始選舉行程，不只跑市場、夜市，今天早上更開啟衝刺模式，站在路口和大家問好、街講。她也透過臉書粉專發文，說大家若在路上碰到她，可以向她揮揮手，或是比出OK的手勢，「讓我知道你也支持3號」。

回顧第10屆（2020年）選舉，國民黨籍林德福獲得10萬2108票，得票率56.41%。當時還有另5名候選人爭取立委席次，第二高票的是民進黨蔡沐霖，獲6萬8206票；第三高票是陳愷寧，獲4881票；再來依序是台灣基進黨詹宇賢、勞動黨林聲洲、一邊一國行動黨楊智淵。

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