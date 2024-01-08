林飛帆反批黃國昌緊抱柯文哲　扭曲太陽花運動訴求

▲民進黨前副秘書長林飛帆。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台南報導

民進黨前副秘書林飛帆今（8）批評，民眾黨總統候選人柯文哲不敢回應重啟服貿，持續扭曲太陽花運動主軸，太陽花運動的核心主張就是反對服貿、守住台灣，反對黑箱程序的本身同時，也是為了阻擋服貿協議。他也批判，民眾黨不分區立委候選人黃國昌選擇拋棄自己曾參與創立的政黨，去投靠柯文哲。

「黑色島國青年陣線」總召魏揚、台北市議員苗博雅、太陽花運動參與者莊程洋、台中市議員黃守達、經濟民主連智庫召集人賴中強等14名10年前發起及參與太陽花運動的人士今日集結召開記者會，強調太陽花的初心，是反黑箱，也反服貿，更反黑箱服貿。

林飛帆也撰文批評，太陽花運動的核心主張就是反對服貿、守住台灣，反對黑箱程序的本身同時，也是為了阻擋服貿協議，柯文哲意圖把太陽花運動扭曲為只反黑箱，而不反服貿，這是最惡質的分化，亦是最低劣的扭曲，這也是今天在場的團體與當年行動者根本上不信任柯文哲的原因。

此外，林飛帆表示，至於黃國昌除了附和柯文哲扭曲太陽花運動主軸之外，更說「太陽花從來不是要成為掌權者附庸、為掌權者擦脂抹粉，更不是要緊抱民進黨大腿的運動」，但黃國昌選擇拋棄自己曾參與創立的政黨去投靠柯文哲，甚至不惜扭曲當年反服貿的歷史，同樣的話，他應該送給緊抱柯文哲的他自己。

苗博雅則提到，太陽花反服貿運動才不過10年，現在就有「不少」政治人物意圖竄改歷史，聲稱太陽花運動只有反黑箱，沒有反服貿，這是錯謬的宣稱，事實上，正是因為服貿協議本身將台灣帶入「兩岸經濟一體化」的危險處境，所以早在2013年反服貿運動就已開始，而2014 年反黑箱的訴求是源於國民黨在審議過程中違反民主精神的「30秒事件」，可見太陽花運動是既反服貿，又反黑箱的社會運動。

苗博雅強調，服貿協議本身對於台灣而言就是致命毒藥，毒藥無論裝在黑色杯子裡，還是透明杯子裡，他都是毒藥，正如服貿協議造成的兩岸經濟一體會對台灣帶來的風險，並不會因為審議過程是黑色箱子還是透明箱子而有所不同。苗博雅不解，當今仍有政治人物任意竄改太陽花運動的精神，宣稱要與中國簽訂服貿協議，到底是過度天真還是愚昧？透過這樣的方式吸引選民支持，到底是笨還是壞？還是又笨又壞？