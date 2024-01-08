　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林飛帆反批黃國昌緊抱柯文哲　扭曲太陽花運動訴求

▲林飛帆宣布退選記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨前副秘書長林飛帆。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台南報導

民進黨前副秘書林飛帆今（8）批評，民眾黨總統候選人柯文哲不敢回應重啟服貿，持續扭曲太陽花運動主軸，太陽花運動的核心主張就是反對服貿、守住台灣，反對黑箱程序的本身同時，也是為了阻擋服貿協議。他也批判，民眾黨不分區立委候選人黃國昌選擇拋棄自己曾參與創立的政黨，去投靠柯文哲。

「黑色島國青年陣線」總召魏揚、台北市議員苗博雅、太陽花運動參與者莊程洋、台中市議員黃守達、經濟民主連智庫召集人賴中強等14名10年前發起及參與太陽花運動的人士今日集結召開記者會，強調太陽花的初心，是反黑箱，也反服貿，更反黑箱服貿。

林飛帆也撰文批評，太陽花運動的核心主張就是反對服貿、守住台灣，反對黑箱程序的本身同時，也是為了阻擋服貿協議，柯文哲意圖把太陽花運動扭曲為只反黑箱，而不反服貿，這是最惡質的分化，亦是最低劣的扭曲，這也是今天在場的團體與當年行動者根本上不信任柯文哲的原因。

此外，林飛帆表示，至於黃國昌除了附和柯文哲扭曲太陽花運動主軸之外，更說「太陽花從來不是要成為掌權者附庸、為掌權者擦脂抹粉，更不是要緊抱民進黨大腿的運動」，但黃國昌選擇拋棄自己曾參與創立的政黨去投靠柯文哲，甚至不惜扭曲當年反服貿的歷史，同樣的話，他應該送給緊抱柯文哲的他自己。

苗博雅則提到，太陽花反服貿運動才不過10年，現在就有「不少」政治人物意圖竄改歷史，聲稱太陽花運動只有反黑箱，沒有反服貿，這是錯謬的宣稱，事實上，正是因為服貿協議本身將台灣帶入「兩岸經濟一體化」的危險處境，所以早在2013年反服貿運動就已開始，而2014 年反黑箱的訴求是源於國民黨在審議過程中違反民主精神的「30秒事件」，可見太陽花運動是既反服貿，又反黑箱的社會運動。

苗博雅強調，服貿協議本身對於台灣而言就是致命毒藥，毒藥無論裝在黑色杯子裡，還是透明杯子裡，他都是毒藥，正如服貿協議造成的兩岸經濟一體會對台灣帶來的風險，並不會因為審議過程是黑色箱子還是透明箱子而有所不同。苗博雅不解，當今仍有政治人物任意竄改太陽花運動的精神，宣稱要與中國簽訂服貿協議，到底是過度天真還是愚昧？透過這樣的方式吸引選民支持，到底是笨還是壞？還是又笨又壞？

ET快訊
幫兒出氣！竹聯副會長撂30多人校園毆打6學生
3男1女出遊成死亡之旅！　21歲男後座遭夾斃
快訊／國三生遭割頸　「乾妹」今裁定收容
快訊／2男遭割頸慘死！　1人倒警局前
支持者剃成「3號」　侯友宜讚：這髮型很OK吧！
蘋果「1產品」賣不出去！　庫存堆滿倉庫
帶滷肉飯、鵝肉探望　他開心享用當場噎死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

范雲認郭璽「老女人說」性別歧視　反問馬文君：解釋洩密了？

游顥緊咬「公益白米賄選」　蔡培慧批荒謬：團體也感謝游

決戰中台灣！侯康配首次台中合體　造勢大會擺3萬張椅拚勝選

林德福喊「請投139」　莊銘淵求支持226！陳愷寧：一起比出OK

國會不分區政黨版圖變化一次看！　小黨在藍綠夾殺中力求突圍

林飛帆反批黃國昌緊抱柯文哲　扭曲太陽花運動訴求

遇超狂支持者後腦杓剃「3號」標誌　侯友宜讚：這髮型很OK吧！

賴競總抓包「侯康貸」1500萬縮水成1200萬　侯辦：後續的新政策

拋「1點1元」讓醫界群組嗨喊投藍　趙少康曝父母肺腺癌過世心聲

抄襲民進黨「在路上」廣告哏？　他轟大陸官媒：畫虎不成反類犬

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

陳冠叡暖密ZB1「你們太帥」　和章昊常見面：很舒服的朋友

李千娜揪老公拍戲「挺孕肚淚崩」　黃尚禾「暴怒狠砸玻璃杯」

母餵奶兒突嘴唇發紫！　衝派出所求助警CPR救回

范雲認郭璽「老女人說」性別歧視　反問馬文君：解釋洩密了？

游顥緊咬「公益白米賄選」　蔡培慧批荒謬：團體也感謝游

決戰中台灣！侯康配首次台中合體　造勢大會擺3萬張椅拚勝選

林德福喊「請投139」　莊銘淵求支持226！陳愷寧：一起比出OK

國會不分區政黨版圖變化一次看！　小黨在藍綠夾殺中力求突圍

林飛帆反批黃國昌緊抱柯文哲　扭曲太陽花運動訴求

遇超狂支持者後腦杓剃「3號」標誌　侯友宜讚：這髮型很OK吧！

賴競總抓包「侯康貸」1500萬縮水成1200萬　侯辦：後續的新政策

拋「1點1元」讓醫界群組嗨喊投藍　趙少康曝父母肺腺癌過世心聲

抄襲民進黨「在路上」廣告哏？　他轟大陸官媒：畫虎不成反類犬

台南最美落羽松林1／20登場！加碼看繽紛花海　必吃在地6小吃先收藏

載「粽色毛毛狗」回家疼！養1年變「巨無霸牛魔王」依偎腿上撒嬌

范雲認郭璽「老女人說」性別歧視　反問馬文君：解釋洩密了？

爸媽幫女兒點飲料！外送員竟伸狼爪狠捏嫩乳2次　她怕爆狂洗澡2hrs

家裡有房了　她手上有200萬「要再買1間嗎？」一票點頭：不嫌多

游顥緊咬「公益白米賄選」　蔡培慧批荒謬：團體也感謝游

「3類人」不宜再吃補！醫師曝「補不得」體質：恐引起腦中風

決戰中台灣！侯康配首次台中合體　造勢大會擺3萬張椅拚勝選

柴犬女高音迎門尾巴狂搖　媽緊張：鄰居，我們真的沒有虐狗

醒來看到床上「掉一片舌頭」嚇壞　帶貓看醫生才知道是貓的胎盤

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

政治熱門新聞

侯康1政見　醫：LINE群一面倒要投藍

獨／綠票倉鬆動！醫界10張Line炸鍋截圖曝　轉挺藍！別用臉蹭屁股

韓操作「棄柯投侯」　昔挺韓名嘴傻眼

柯粉後腦「剃上柯文哲」　選委會說話了

遭控介入婚姻　林宜瑾：侮辱女性假消息

趙少康登《夜夜秀》破百萬！賀瓏1句話酸爆賴清德

傳調查局鑑定「羅致政私密片非深偽」　侯友宜限24小時公布結果

郭璽南投站台下跪…辱她「老女人」！馬文君喊告

侯康配若勝選將任閣揆？盧秀燕今晚說明

2024成史上最難預測？　游盈隆：賴不輕鬆、柯後勁強、侯有贏的條件

林于凱宣布退出時代力量！　辭去所有職務

分析／賴清德拚高雄百萬票　仍靠韓國瑜動員

林智堅回來了！　籲投「2、5、6」守護台灣

趙少康弄丟敬老卡　遺失原因超閃

更多熱門

相關新聞

遇超狂支持者後腦杓剃「3號」標誌　侯友宜讚：這髮型很OK吧！

遇超狂支持者後腦杓剃「3號」標誌　侯友宜讚：這髮型很OK吧！

彰化一名理髮師在網路上發出，他將客人後腦杓剃上民眾黨總統候選人柯文哲肖像，兩側還留有「1號」圖像的成品，熱血行徑引發網友熱議。無獨有偶，國民黨總統候選人侯友宜今日也在臉書發文說，他到高雄瑞豐夜市掃街時，有位年輕朋友從「頭」到腳支持他，將後腦杓頭髮剃成「3號」標誌，逗趣問「這髮型如何？很OK吧！」

賴競總抓包「侯康貸」1500萬縮水成1200萬　侯辦：後續的新政策

賴競總抓包「侯康貸」1500萬縮水成1200萬　侯辦：後續的新政策

拋「1點1元」讓醫界群組嗨喊投藍　趙少康曝父母肺腺癌過世心聲

拋「1點1元」讓醫界群組嗨喊投藍　趙少康曝父母肺腺癌過世心聲

抄襲民進黨「在路上」廣告哏？　他轟大陸官媒：畫虎不成反類犬

抄襲民進黨「在路上」廣告哏？　他轟大陸官媒：畫虎不成反類犬

諷高端合約非威士忌越陳越香　趙少康：民進黨恐只選擇性公布

諷高端合約非威士忌越陳越香　趙少康：民進黨恐只選擇性公布

關鍵字：

2024總統2024柯文哲黃國昌林飛帆太陽花運動

讀者迴響

熱門新聞

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

越南妹幫你洗「殘廢澡」只穿內褲就上

恐跌破8℃　直逼「寒流」時間曝

5星座「單身越久越難追」！天蠍性跟愛可以分離

55歲袁惟仁成植物人2年「意識不清」現況曝光！

《夜夜秀》最慘候選人！萬人看呆「敗票影片」

一票客人「穿越工地」排隊買手搖飲　網喊：真的夯爆

兒目睹媽與「弟弟」全裸滾床！衛生紙團成鐵證

即／國3交流道「1大4小車」連環撞！

27萬粉網紅打架慘死！團隊沉默一周證實

射完有抱抱？最美博士曝「後戲1重點」女友更愛你

林靖恩詭笑鬧飯店　10年前曾揭愛上李坤城原因

大媽無視警語爬上「椅子樂譜」　駁二景點木頭斷了

侯康1政見　醫：LINE群一面倒要投藍

救護車鳴笛「轎車不讓路」　患者過世

更多

最夯影音

更多
行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道
菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面