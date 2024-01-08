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大陸 大陸焦點 特派現場

陸國足飛卡達備戰亞洲杯　須集體觀看「反腐專題片」受警示教育

▲▼中國足球隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國大陸足球隊近年接連傳出腐敗爭議。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸男子國家足球隊一行7日抵達卡達多哈，正式入駐亞洲杯賽區，期間將集體觀看央視年度反腐大片，其中1集中，前任中國足協主席陳戌源、前任足協黨委書記杜兆才、前任國足主教練李鐵將「亮相」說明貪腐細節，警示意味濃厚。

據《澎湃新聞》報導，「國足」因賽績、腐敗、踢假球等問題，受到大陸民眾一片嘲諷吐槽，隨著整肅行動進行，原主教練李鐵被捕，震驚體育界。

如今，大陸國足一行7日晚間從阿聯酋飛抵多哈，正式入駐亞洲杯賽區，5日後的13日晚間10時30分，將在亞洲杯上迎來第一個對手塔吉克。

8日至12日期間，大陸國足除正常的備戰和調整外，還將集體觀看央視反腐專題大片《持續發力 縱深推進》，在這個4集反腐專題片中，前任中國足協主席陳戌源、前任足協黨委書記杜兆才、前任國足主教練李鐵將「亮相」。

▼前任中國足球協會主席陳戌源。（圖／翻攝自中新社）

▲▼中國足球協會主席陳戌源。（圖／翻攝自中新社）

報導指出，觀看反腐紀錄片，一方面是進行警示教育；另一方面，中國足協和國家隊也希望在行業震蕩的現階段，所有「國腳」都能切實認識到自己身上的責任和重擔，通過自身的努力，為中國足球的穩定和發展做出貢獻。

至於訓練層面上，大陸國足的備戰重心開始轉向針對性訓練，包括針對3個小組賽對手的分析及針對性訓練、相關的定位球訓練。此外，還包括比賽狀態和心態的調整。

據悉，《持續發力 縱深推進》由大陸中央紀委國家監委宣傳部與中央廣播電視總台聯合攝制，6日起在央視綜合頻道晚8點檔播出，共有4集。值得關注的是，這部年度反腐大片的播出選在了二十屆中央紀委三次全會即將召開之際。

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