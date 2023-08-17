陸醫藥反腐「陝西也淪陷」　廣東落馬「書記＋院長」45人暫列第一

▲大陸醫藥反腐風暴持續延燒。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸醫藥反腐行動持續發燒，西安市胸科醫院院長李向前涉嚴重違紀違法被查，使得此前一直未被提及的陝西省也登上「反腐地圖」。截至昨（16）日止，2023年被查的醫院院長、書記人數達到179人，位居前三的分別是廣東45人、四川33人及雲南12人。暫未登上「反腐地圖」的有河北、江蘇、海南、甘肅、青海、內蒙、新疆及上海。

《清廉西安》微信公眾號消息指，西安市胸科醫院黨委副書記、院長李向前涉嫌嚴重違紀違法，正接受西安市藍田縣紀委監委紀律審查和監察調查。據悉，西安市胸科醫院建於1953年，李向前自2003年起在西安市胸科醫院任院長、黨委副書記。

截至目前，大陸各地被查的醫院書記、院長人數已達179人，排名前四的地區加起來正好100人，落馬人數最多的是廣東。外界分析，廣東登頂「反腐地圖」或與該省持續保持醫療行業反腐高壓態度有關。

大陸國家審計署曾於5月底至7月派出的審計組對廣東（不含深圳市）藥品和高值醫用耗材生產經銷使用情況進行專項審計調查。調查報告顯示，醫藥市場主體「暗箱操作」，滋生行業系統性腐敗的風險，其中，廣東省內多家上市藥品生產企業虛增銷售費用套取資金用於公關等用途，藥品公關費用遠超研發成本，會計資訊嚴重失真。