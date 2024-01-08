陸國足抵杜哈備戰亞洲盃　集訓前先看「李鐵懺悔」反腐片

▲大陸男足國家隊備戰杜哈亞洲盃。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸男足國家隊昨（7）日晚間飛抵卡達杜哈，準備13日亞洲盃首戰對上塔吉克。據了解，大陸國足是在阿布達比進行一連串「高強度」訓練後才開拔至杜哈，至賽前還有約5天的集訓時間。球隊抵達杜哈後，將觀看4集反腐專題片，片中包括前足協主席陳戌源、前黨委書記杜兆才及前主教練李鐵都將「懺悔」亮相。

▲大陸男足前總教練李鐵在《央視》反腐節目中懺悔。（圖／翻攝央視）

《澎湃新聞》報導，在多哈（杜哈，下同）期間，國足有5天的備戰時間，即8日到12日，在此期間，備戰重心開始轉向針對性訓練，包括針對三個小組賽對手的分析及針對性訓練、相關的定位球訓練，此外，還包括比賽狀態和心態的調整。

值得注意的是，受到大陸足協去（2023）年爆出的集體貪腐醜聞，大陸男足代表隊此行也加強「反腐教育」，包括前男足總教練李鐵在鏡頭前承認貪腐「非常後悔」等內容，對球隊內外更具有「示範意義」。

在《央視》反腐片中出現的大陸足協貪官杜兆才表示，自己在俱樂部老闆的圍獵過程中，「有些隨波逐流了....。」陳戌元提到，「我想深深地向全國球迷謝罪！」李鐵則強調，「我非常後悔，還是要踏踏實實，也要走正路。」