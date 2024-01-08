　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸國足抵杜哈備戰亞洲盃　集訓前先看「李鐵懺悔」反腐片

▲大陸男足國家隊備戰杜哈亞洲盃。（圖／CFP）

▲大陸男足國家隊備戰杜哈亞洲盃。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸男足國家隊昨（7）日晚間飛抵卡達杜哈，準備13日亞洲盃首戰對上塔吉克。據了解，大陸國足是在阿布達比進行一連串「高強度」訓練後才開拔至杜哈，至賽前還有約5天的集訓時間。球隊抵達杜哈後，將觀看4集反腐專題片，片中包括前足協主席陳戌源、前黨委書記杜兆才及前主教練李鐵都將「懺悔」亮相。

▲▼大陸男足前總教練李鐵在《央視》反腐節目中懺悔。（圖／翻攝央視）

▲大陸男足前總教練李鐵在《央視》反腐節目中懺悔。（圖／翻攝央視）

《澎湃新聞》報導，在多哈（杜哈，下同）期間，國足有5天的備戰時間，即8日到12日，在此期間，備戰重心開始轉向針對性訓練，包括針對三個小組賽對手的分析及針對性訓練、相關的定位球訓練，此外，還包括比賽狀態和心態的調整。

值得注意的是，受到大陸足協去（2023）年爆出的集體貪腐醜聞，大陸男足代表隊此行也加強「反腐教育」，包括前男足總教練李鐵在鏡頭前承認貪腐「非常後悔」等內容，對球隊內外更具有「示範意義」。

在《央視》反腐片中出現的大陸足協貪官杜兆才表示，自己在俱樂部老闆的圍獵過程中，「有些隨波逐流了....。」陳戌元提到，「我想深深地向全國球迷謝罪！」李鐵則強調，「我非常後悔，還是要踏踏實實，也要走正路。」

ET快訊
快訊／國3搶救畫面曝！「壓縮車」2人重傷受困
LIVE／韓國瑜喊棄保遭嗆下跪走路　李珍妮嗆前主播做雞惹議！
快訊／國1「2大車事故」！　全線封閉中
獨／綠票倉鬆動！醫界10張LINE炸鍋截圖曝　轉挺藍！別用臉
快訊／國3交流道嚴重車禍！轎車壓縮剩半截　傷亡不明
獨／漢來海港自助餐漲價　3／1起最多貴100元
傳調查局鑑定「羅致政私密片非深偽」　侯友宜限24小時公布結果
《超人》愛妻男星爆出軌！「想抱妳」調情人妻　訊息曝光
明全台有雨！周三起急凍「北台灣10°C↓」
駁二網美景點毀了！大媽無視警語爬上「椅子樂譜」斷裂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸國足抵杜哈備戰亞洲盃　集訓前先看「李鐵懺悔」反腐片

陸帥學霸淪紐約街友！頂大博士「被妻拋棄」　親友將赴美見面

3年舉債6400億留「蚊子旅遊區」　貴州前高官曝心聲：拍屁股走人

村子突跳電　大黑熊「爬高壓電塔」遭電死

新人被開除氣理論！女高管威脅「有的是人」：我違法你管得著嗎

扮演孫悟空！「只負責吃」月賺3萬8　負責人喊話：胖了演豬八戒

紐約流浪博士現況曝！換新衣剪了短髮　陸網批「美國公民別回國」

東北男家門一開如「小型軍火庫」　56支長短槍枝讓辦案警看傻眼

6名變態男子為洩慾　「2個月內多次」集體性侵未成年少女

陸國安部偵破英MI6間諜活動　涉物色人員供策反

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

李千娜揪老公拍戲「挺孕肚淚崩」　黃尚禾「暴怒狠砸玻璃杯」

陳冠叡暖密ZB1「你們太帥」　和章昊常見面：很舒服的朋友

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

母餵奶兒突嘴唇發紫！　衝派出所求助警CPR救回

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

陸國足抵杜哈備戰亞洲盃　集訓前先看「李鐵懺悔」反腐片

陸帥學霸淪紐約街友！頂大博士「被妻拋棄」　親友將赴美見面

3年舉債6400億留「蚊子旅遊區」　貴州前高官曝心聲：拍屁股走人

村子突跳電　大黑熊「爬高壓電塔」遭電死

新人被開除氣理論！女高管威脅「有的是人」：我違法你管得著嗎

扮演孫悟空！「只負責吃」月賺3萬8　負責人喊話：胖了演豬八戒

紐約流浪博士現況曝！換新衣剪了短髮　陸網批「美國公民別回國」

東北男家門一開如「小型軍火庫」　56支長短槍枝讓辦案警看傻眼

6名變態男子為洩慾　「2個月內多次」集體性侵未成年少女

陸國安部偵破英MI6間諜活動　涉物色人員供策反

交通部次長退休　民航局長林國顯調陞！交通部3人事異動出爐

金球獎／宮崎駿被宣布獲獎「結果沒人到場」！《奧本海默》拿最多獎

2024成台灣史上最難預測？　游盈隆：賴不輕鬆、柯後勁強、侯有贏的條件

帥氣虎斑幫忙顧店　180高臉配上「貼地底盤」笑噴客人：是米克基

名記者曝洋基要認真補先發　內部認為簽下史奈爾機率高

北市文山最貴社區換人　河景宅每坪92.4萬擠下「南方莊園」

不怕跌洞裡！一票客人「穿越工地」排隊買手搖飲　網喊：真的夯爆

會買到失心瘋！日本第一家「史努比茶屋」開箱　商品部有夠好逛

快訊／國3搶救畫面曝！「壓縮車」2人重傷受困　消防站車頂破壞

拿衛生棉衝廁所！阿姨「急喊1句」她聽傻：不是正常的嗎

大陸熱門新聞

女掉手機反悔付錢　司機開18km送警所

三寶女考「科目三」太緊張　竟坐副駕

6名變態男為洩慾　2個月內多次集體性侵未成年少女

「帝王綠」翡翠掉河溝　已抽水打撈3天

月租不到3000　陸男生租屋遇暖房東當孫子照顧

富二代接班7年虧136億元　美邦公主辭董座

紐約流浪博士現況曝！換新衣剪了短髮

26歲OL拍完寫真渾身爆癢　抓出血痕

腿遭熱氣球繩纏住　男倒掛空中1公尺

中國首部國安漫畫　第一集就逮西方間諜

男大生遭「冰錐插入頭骨」！瞬間倒地影片曝

新人被開除氣理論！女高管威脅：我違法你管得著嗎

嫩妹吃火鍋「拔陰毛丟鍋裡」　敲詐3倍賠償

好市多深圳店即將開幕　9萬人搶先入會

更多熱門

相關新聞

陸前公安廳長談受賄：瘋了一樣！22紙箱裝3億

陸前公安廳長談受賄：瘋了一樣！22紙箱裝3億

大陸年度反腐專題片6日晚間開播，第一集披露了遼寧公安廳3任前廳長貪腐細節，當中2013年上任的王大偉共計貪污5.55億元（人民幣，下同，約新台幣24億元），其中一次就收了4000萬再加400萬美金（共計新台幣約3億元），裝了22個紙箱，用來拉錢的商務車都壓得上不了地庫斜坡。

路透：台灣總統大選是美中關係一大考驗

路透：台灣總統大選是美中關係一大考驗

因應亞洲盃資格賽　T1宣佈更改賽程

因應亞洲盃資格賽　T1宣佈更改賽程

中共展開組織瘦身　多省市表明縮減領導職位數

中共展開組織瘦身　多省市表明縮減領導職位數

陸96間央企老董2022年薪公布 中海油黨委書記汪東進419萬居首

陸96間央企老董2022年薪公布 中海油黨委書記汪東進419萬居首

關鍵字：

中國男足國家隊反腐貪腐亞洲盃足球國足大陸

讀者迴響

熱門新聞

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

越南妹幫你洗「殘廢澡」只穿內褲就上

5星座「單身越久越難追」！天蠍性跟愛可以分離

兒目睹媽與「弟弟」全裸滾床！衛生紙團成鐵證

恐跌破8℃　直逼「寒流」時間曝

射完有抱抱？最美博士曝「後戲1重點」女友更愛你

救護車鳴笛「轎車不讓路」　患者過世

富商飯局大亂鬥！　帝寶名媛李珍妮嗆前主播「做雞的」

林靖恩詭笑鬧飯店　10年前曾揭愛上李坤城原因

侯康1政見　醫：LINE群一面倒要投藍

2歲乖孫被塞冰箱！老夫婦「伴屍4天」聞惡臭才知

看中統一獅火球男　兄弟評估網羅

「43年名店」宣布熄燈　饕客錯愕

吃喜酒發現「女友是阿姨」！他崩潰　

《單身即地獄3》曹旻志「綠茶舉動」被罵到關IG留言

更多

最夯影音

更多
行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道
高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面