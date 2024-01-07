陸前公安廳長談受賄：瘋了一樣！　22紙箱裝3億「車無法上坡」　

▲王大偉談受賄。（圖／翻攝自央視新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸年度反腐專題片6日晚間開播，第一集披露了遼寧公安廳3任前廳長貪腐細節，當中2013年上任的王大偉共計貪污5.55億元（人民幣，下同，約新台幣24億元），其中一次就收了4000萬再加400萬美金（共計新台幣約3億元），裝了22個紙箱，用來拉錢的商務車都壓得上不了地庫斜坡。

大陸年度反腐大片《持續發力 縱深推進》第一集《解決獨有難題》6日晚間播出，揭露了掌控遼寧省公安系統長達20年的3任廳長貪污細節。

專題片指出，2002年出任遼寧公安廳廳長的李文喜，收受賄賂共計5.41億餘元，絕大多數來自一名叫劉志廷的鐵礦礦主。

具體來看，遼寧公安廳曾調查一批非法採礦案件，涉案礦主劉志廷通過關係，請託李文喜幫自己脫罪，許諾將會重謝；李文喜深知鐵礦利潤豐厚，向專案組組長吳景貴打了招呼。事後，劉志廷雙手奉上某鐵礦30%的股份，李文喜安排妻弟出面掛名，自己藏身後台操盤，實際成了「穿著警服的礦山老闆」。

李文喜2011年退休時，接棒者名叫薛恆，共計非法收受他人財物1.35億餘元，為老闆在案件處理、企業經營、工程承攬等方面提供幫助。

王大偉2013年出任新任廳長，他斂財之肆無忌憚，比前任更有過之而無不及，非法收受他人財物共計5.55億餘元，其中近一半是遼寧忠旺集團實際控制人劉忠田送的。

遼寧忠旺集團曾是亞洲第一大鋁型材生產企業，如今卻已申請破產。專題片介紹，它由盛而衰的根本原因，就在於劉忠田長期靠金錢開道，靠違法違規手段獲取資源，進而又脫實向虛無序擴張，最終難以為繼，轟然崩塌。

劉忠田第一次出手就是4000萬元人民幣加上400萬美元，王大偉欣然笑納。大陸中央紀委國家監委機關工作人員介紹，裝了22個紙箱子，把王大偉用來拉錢的商務車都壓得上不了地庫的斜坡。在幾個月後，劉忠田又先後4次在澳門送給王大偉共2億港元。

談起受賄細節時，王大偉在專題片中直言，「那個時候我真的是瘋了一樣。」

▼ 劉忠田。（圖／翻攝自央視新聞）

調查還發現，李文喜、薛恆、王大偉都曾收受財物，為他人在職務調整或晉升上提供幫助。王大偉情節尤為惡劣，他大肆賣官鬻爵，多次提拔商人老闆推薦的幹部，使得商人老闆利益的代言人滲透到系統內，例如遼陽市公安局副局長鄭雲龍，就是經劉忠田向王大偉推薦得到提拔的。

連續三任省公安廳長都自身不正，導致遼寧公安系統出現高層次、大面積、持續性的腐敗。僅2021年以來，和王大偉同一個班子的6名省公安廳黨委委員被查處，全省省管公安政法幹部共43人被查處，涉及半數以上的省廳偵查警種或部門「一把手」、現任或曾任的市公安局長。

2023年1月6日，法院一審判處李文喜死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行2年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。

2023年12月13日，法院一審判處薛恆有期徒刑17年；2023年10月19日，王大偉受賄案開庭審理，法院將擇期宣判。其他違紀違法人員，也都受到相應懲罰。