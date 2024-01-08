柯文哲出手了！親自錄影片挺國民黨2小雞　他比「1」大打擦邊球

記者袁茵／台南報導

民眾黨總統候選人柯文哲日前到台中車掃並舉辦造勢，被發現國民黨立委候選人羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、林家興4人在場外蹭人潮；不僅如此，又有影片顯示，4人除了在場外之外，候選人號次同為1號的羅廷瑋更直接比「1號」手勢，且不顧一旁民眾狂喊「棄侯保柯」，大打「擦邊球」，而柯文哲8日也公布2支喊話挺羅廷瑋、廖偉翔的畫面，藍白曖昧。

柯文哲5日、6日一連2天在「台灣搖擺州」台中舉辦車掃、造勢晚會，台中大里振坤宮湧入上萬支持者，現場擠得水洩不通，人潮也外溢到周遭道路，場內外擠得無法動彈；而柯文哲在晚間9點20分左右開始大進場，受到支持者夾道歡迎，短短百餘公尺走了11分半才上台。民眾黨表示，現場民眾湧入5萬人，柯文哲單一頻道直播同時在線超過9.1萬。

且在場外，國民黨台中立委候選人廖偉翔、羅廷瑋、林家興、黃健豪也恰好「路過」，尋求市民朋友支持，雖然謹守黨內「禁柯令」規範只有遠觀，但仍受益於柯的外溢效應。

▲民眾黨總統候選人柯文哲推薦羅廷瑋。（圖／江和樹提供）

但8日民眾黨台中市議員江和樹卻於臉書PO出兩支影片，為柯文哲喊話推薦羅廷瑋、廖偉翔畫面；不止如此，還有2段從抖音畫面顯示，當時廖偉翔、羅廷瑋、林家興、黃健豪一行人在場外時，不顧民眾在旁邊喊「棄侯保柯」畫面，且羅廷瑋更直接比出「1號」，儘管羅自己本身也是1號，但因柯文哲總統號次同為1號，大打擦邊球行為敏感。

而林家興7日則回應，昨晚和夥伴在選區大里街掃，行程早已安排，也有許多民眾、選區選民來合照、加油，並強調自己「會堅定支持侯友宜、趙少康」。

▼國民黨立委候選人羅廷瑋在民眾黨總統候選人柯文哲造勢周遭比出1號。（圖／江和樹提供）